Abbott מחיר היום

מחיר Abbott (ABTON) בזמן אמת היום הוא $ 130.35, עם שינוי של 1.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ABTON ל USD הוא $ 130.35 לכל ABTON.

Abbott כרגע מדורג במקום #1804 לפי שווי שוק של $ 1.73M, עם היצע במחזור של 13.27K ABTON. ב‑24 השעות האחרונות, ABTON סחר בין $ 130.07 (נמוך) ל $ 133.43 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 235.31115975890665, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 122.32387218541305.

ביצועים לטווח קצר, ABTON נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו +3.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 73.83K.

Abbott (ABTON) מידע שוק

דירוג No.1804 שווי שוק $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M נפח (24 שעות) $ 73.83K$ 73.83K $ 73.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M אספקת מחזור 13.27K 13.27K 13.27K אספקה כוללת 13,265.17610867 13,265.17610867 13,265.17610867 בלוקצ'יין ציבורי ETH

