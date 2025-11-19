Abbott (ABTON) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Abbott % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $130.47 $130.47 $130.47 -0.06% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Abbott תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Abbott (ABTON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Abbott ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 130.47 בשנת 2025. Abbott (ABTON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Abbott ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 136.9935 בשנת 2026. Abbott (ABTON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ABTON הוא $ 143.8431 עם 10.25% שיעור צמיחה. Abbott (ABTON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ABTON הוא $ 151.0353 עם 15.76% שיעור צמיחה. Abbott (ABTON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ABTON הוא $ 158.5871 עם 21.55% שיעור צמיחה. Abbott (ABTON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ABTON הוא $ 166.5164 עם 27.63% שיעור צמיחה. Abbott (ABTON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Abbott עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 271.2377. Abbott (ABTON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Abbott עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 441.8177. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 130.47 0.00%

2026 $ 136.9935 5.00%

2027 $ 143.8431 10.25%

2028 $ 151.0353 15.76%

2029 $ 158.5871 21.55%

2030 $ 166.5164 27.63%

2031 $ 174.8422 34.01%

2032 $ 183.5843 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 192.7636 47.75%

2034 $ 202.4017 55.13%

2035 $ 212.5218 62.89%

2036 $ 223.1479 71.03%

2037 $ 234.3053 79.59%

2038 $ 246.0206 88.56%

2039 $ 258.3216 97.99%

2040 $ 271.2377 107.89% הצג עוד לטווח קצר Abbott תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 130.47 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 130.4878 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 130.5951 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 131.0061 0.41% Abbott (ABTON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורABTONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $130.47 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Abbott (ABTON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורABTON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $130.4878 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Abbott (ABTON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורABTON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $130.5951 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Abbott (ABTON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורABTON הוא $131.0061 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Abbott מחיר נוכחי $ 130.47$ 130.47 $ 130.47 שינוי מחיר (24 שעות) -0.06% שווי שוק $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M אספקת מחזור 13.27K 13.27K 13.27K נפח (24 שעות) $ 78.55K$ 78.55K $ 78.55K נפח (24 שעות) -- המחיר ABTON העדכני הוא $ 130.47. יש לו שינוי של -0.06% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 78.55Kב 24 שעות. בנוסף, ABTON יש כמות במעגל של 13.27K ושווי שוק כולל של $ 1.73M. צפה ABTON במחיר חי

Abbott מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAbbottדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAbbott הוא 130.47USD. היצע במחזור של Abbott(ABTON) הוא 0.00 ABTON , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.73M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -1.5499 $ 133.43 $ 129.68

7 ימים 0.03% $ 3.2200 $ 133.43 $ 126.33

30 ימים 0.01% $ 1.2600 $ 133.43 $ 122.42 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Abbott הראה תנועת מחירים של $-1.5499 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Abbott נסחר בשיא של $133.43 ושפל של $126.33 . נרשם שינוי במחיר של 0.03% . מגמה אחרונה זו מציגה אתABTON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Abbott חווה 0.01% שינוי, המשקף בערך $1.2600 לערכו. זה מצביע על כך ש ABTON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Abbott המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ABTON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Abbott (ABTON) מודול חיזוי מחיר עובד? Abbott מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ABTONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAbbott לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ABTON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Abbott. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלABTON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלABTON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Abbott.

מדוע ABTON חיזוי מחירים חשוב?

ABTON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

