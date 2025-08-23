AASToken (AAST) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002011. במהלך 24 השעות האחרונות, AAST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001999 לבין שיא של $ 0.002399, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AASTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.1872697207469383, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000807830115768365.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAST השתנה ב -3.51% במהלך השעה האחרונה, -12.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AASToken (AAST) מידע שוק
No.5196
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 5.45K
$ 5.45K$ 5.45K
$ 20.11M
$ 20.11M$ 20.11M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
BSC
שווי השוק הנוכחי של AASToken הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.45K. ההיצע במחזור של AAST הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.11M.
AASToken (AAST) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של AASTokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00029176
-12.67%
30 ימים
$ -0.00162
-44.62%
60 ימים
$ -0.004208
-67.67%
90 ימים
$ -0.008894
-81.56%
AASToken שינוי מחיר היום
היום,AAST רשם שינוי של $ -0.00029176 (-12.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
AASToken שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00162 (-44.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
AASToken שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AAST ראה שינוי של $ -0.004208 (-67.67%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
AASToken שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.008894 (-81.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AASToken (AAST)?
AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.
AASToken זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AASTokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAAST את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AASTokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAASToken לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
AASTokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה AASToken (AAST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AASToken (AAST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AASToken.
הבנת הטוקנומיקה של AASToken (AAST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AAST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות AASToken (AAST)
מחפש איך לקנותAASToken? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AASTokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.