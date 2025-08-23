עוד על AAST

AAST מידע על מחיר

AAST מסמך לבן

AAST אתר רשמי

AAST טוקניומיקה

AAST תחזית מחיר

AAST היסטוריה

AAST מדריך קנייה

AASTממיר מטבעות לפיאט

AAST ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

AASToken סֵמֶל

AASToken מְחִיר(AAST)

1 AAST ל USDמחיר חי:

$0.002011
$0.002011$0.002011
-12.67%1D
USD
AASToken (AAST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:17:53 (UTC+8)

AASToken (AAST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001999
$ 0.001999$ 0.001999
24 שעות נמוך
$ 0.002399
$ 0.002399$ 0.002399
גבוה 24 שעות

$ 0.001999
$ 0.001999$ 0.001999

$ 0.002399
$ 0.002399$ 0.002399

$ 3.1872697207469383
$ 3.1872697207469383$ 3.1872697207469383

$ 0.000807830115768365
$ 0.000807830115768365$ 0.000807830115768365

-3.51%

-12.67%

-20.14%

-20.14%

AASToken (AAST) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002011. במהלך 24 השעות האחרונות, AAST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001999 לבין שיא של $ 0.002399, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AASTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.1872697207469383, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000807830115768365.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAST השתנה ב -3.51% במהלך השעה האחרונה, -12.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AASToken (AAST) מידע שוק

No.5196

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.45K
$ 5.45K$ 5.45K

$ 20.11M
$ 20.11M$ 20.11M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של AASToken הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.45K. ההיצע במחזור של AAST הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.11M.

AASToken (AAST) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AASTokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00029176-12.67%
30 ימים$ -0.00162-44.62%
60 ימים$ -0.004208-67.67%
90 ימים$ -0.008894-81.56%
AASToken שינוי מחיר היום

היום,AAST רשם שינוי של $ -0.00029176 (-12.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AASToken שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00162 (-44.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AASToken שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AAST ראה שינוי של $ -0.004208 (-67.67%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AASToken שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.008894 (-81.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AASToken (AAST)?

בדוק את AASToken עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAASToken (AAST)

AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.

AASToken זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AASTokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAAST את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AASTokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAASToken לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AASTokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AASToken (AAST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AASToken (AAST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AASToken.

בדוק את AASToken תחזית המחיר עכשיו‏!

AASToken (AAST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AASToken (AAST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AAST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AASToken (AAST)

מחפש איך לקנותAASToken? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AASTokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AAST למטבעות מקומיים

1 AASToken(AAST) ל VND
52.919465
1 AASToken(AAST) ל AUD
A$0.00307683
1 AASToken(AAST) ל GBP
0.00148814
1 AASToken(AAST) ל EUR
0.00170935
1 AASToken(AAST) ל USD
$0.002011
1 AASToken(AAST) ל MYR
RM0.0084462
1 AASToken(AAST) ל TRY
0.08243089
1 AASToken(AAST) ל JPY
¥0.295617
1 AASToken(AAST) ל ARS
ARS$2.68490621
1 AASToken(AAST) ל RUB
0.16258935
1 AASToken(AAST) ל INR
0.17604294
1 AASToken(AAST) ל IDR
Rp32.43547933
1 AASToken(AAST) ל KRW
2.79303768
1 AASToken(AAST) ל PHP
0.11388293
1 AASToken(AAST) ל EGP
￡E.0.09755361
1 AASToken(AAST) ל BRL
R$0.01089962
1 AASToken(AAST) ל CAD
C$0.00277518
1 AASToken(AAST) ל BDT
0.24465826
1 AASToken(AAST) ל NGN
3.07491955
1 AASToken(AAST) ל COP
$8.07629666
1 AASToken(AAST) ל ZAR
R.0.03531316
1 AASToken(AAST) ל UAH
0.08335595
1 AASToken(AAST) ל VES
Bs0.28154
1 AASToken(AAST) ל CLP
$1.93056
1 AASToken(AAST) ל PKR
Rs0.57015872
1 AASToken(AAST) ל KZT
1.07596544
1 AASToken(AAST) ל THB
฿0.06519662
1 AASToken(AAST) ל TWD
NT$0.06127517
1 AASToken(AAST) ל AED
د.إ0.00738037
1 AASToken(AAST) ל CHF
Fr0.0016088
1 AASToken(AAST) ל HKD
HK$0.01570591
1 AASToken(AAST) ל AMD
֏0.76989124
1 AASToken(AAST) ל MAD
.د.م0.018099
1 AASToken(AAST) ל MXN
$0.03736438
1 AASToken(AAST) ל SAR
ريال0.00754125
1 AASToken(AAST) ל PLN
0.00732004
1 AASToken(AAST) ל RON
лв0.00866741
1 AASToken(AAST) ל SEK
kr0.01912461
1 AASToken(AAST) ל BGN
лв0.00335837
1 AASToken(AAST) ל HUF
Ft0.68283505
1 AASToken(AAST) ל CZK
0.04217067
1 AASToken(AAST) ל KWD
د.ك0.000613355
1 AASToken(AAST) ל ILS
0.00677707
1 AASToken(AAST) ל AOA
Kz1.83316727
1 AASToken(AAST) ל BHD
.د.ب0.000758147
1 AASToken(AAST) ל BMD
$0.002011
1 AASToken(AAST) ל DKK
kr0.01281007
1 AASToken(AAST) ל HNL
L0.05264798
1 AASToken(AAST) ל MUR
0.09178204
1 AASToken(AAST) ל NAD
$0.03525283
1 AASToken(AAST) ל NOK
kr0.02025077
1 AASToken(AAST) ל NZD
$0.0034187
1 AASToken(AAST) ל PAB
B/.0.002011
1 AASToken(AAST) ל PGK
K0.00848642
1 AASToken(AAST) ל QAR
ر.ق0.00729993
1 AASToken(AAST) ל RSD
дин.0.20134132

AASToken מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AASToken, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAASToken הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AASToken

כמה שווה AASToken (AAST) היום?
החי AASTהמחיר ב USD הוא 0.002011 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AAST ל USD?
המחיר הנוכחי של AAST ל USD הוא $ 0.002011. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AASToken?
שווי השוק של AAST הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AAST?
ההיצע במחזור של AAST הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AAST?
‏‏AAST השיג מחיר שיא (ATH) של 3.1872697207469383 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AAST?
AAST ‏‏רשם מחירATL של 0.000807830115768365 USD.
מהו נפח המסחר של AAST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AAST הוא $ 5.45K USD.
האם AAST יעלה השנה?
AAST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AAST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:17:53 (UTC+8)

AASToken (AAST) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

AAST-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AAST
AAST
USD
USD

1 AAST = 0.002011 USD

מסחרAAST

USDTAAST
$0.002011
$0.002011$0.002011
-12.67%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד