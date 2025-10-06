Apple xStock מחיר היום

מחיר Apple xStock (AAPLX) בזמן אמת היום הוא $ 266.7, עם שינוי של 0.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AAPLX ל USD הוא $ 266.7 לכל AAPLX.

Apple xStock כרגע מדורג במקום #1899 לפי שווי שוק של $ 1.60M, עם היצע במחזור של 6.00K AAPLX. ב‑24 השעות האחרונות, AAPLX סחר בין $ 266.06 (נמוך) ל $ 273.94 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 218.05582778461107, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 204.46269321696604.

ביצועים לטווח קצר, AAPLX נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו -0.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 60.97K.

Apple xStock (AAPLX) מידע שוק

דירוג No.1899 שווי שוק $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M נפח (24 שעות) $ 60.97K$ 60.97K $ 60.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M אספקת מחזור 6.00K 6.00K 6.00K אספקה כוללת 8,999.85946485 8,999.85946485 8,999.85946485 בלוקצ'יין ציבורי SOL

