ARAI מחיר היום

מחיר ARAI (AA) בזמן אמת היום הוא $ 0.08463, עם שינוי של 3.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AA ל USD הוא $ 0.08463 לכל AA.

ARAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AA. ב‑24 השעות האחרונות, AA סחר בין $ 0.0818 (נמוך) ל $ 0.09168 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AA נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו -28.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 85.98K.

ARAI (AA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 85.98K$ 85.98K $ 85.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.63M$ 84.63M $ 84.63M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של ARAI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 85.98K. ההיצע במחזור של AA הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.63M.