8chan (8CHAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 8CHAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 8CHANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00314882, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, 8CHAN השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -14.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+30.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של 8chan הוא $ 258.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 8CHAN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 258.36K.
במהלך היום, השינוי במחיר של 8chanל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של8chan ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של8chan ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 8chanל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-14.60%
|30 ימים
|$ 0
|+39.29%
|60 ימים
|$ 0
|+25.61%
|90 ימים
|$ 0
|--
Join the $8CHAN Movement $8CHAN promotes community engagement and free speech. Explore our community, discover the coin, and have fun! At $8CHAN, our mission is to bring people together with memes and have fun. Over the years we have left our mark on culture with countless memes, and now we are showcasing the beauty of our creativity through this coin. Tag $8CHAN with your favorite memes to keep the spirit alive! Market Cap Milestones As the $8CHAN community grows and the market cap increases, we have significant goals planned to celebrate our shared journey: $10 Million Market Cap At this milestone, we are excited to reintroduce the 8CHAN brand name and branding across the internet. We will rebrand the currently existing 8kun site as 8CHAN and move towards reintegrating it into web culture. $100 Million Market Cap Upon reaching the $100 million milestone, we will push the boundaries of meme culture by undergoing development of a decentralized message board system designed to withstand political censorship and network attacks. We will call this decentralized message board sytem Project Odin. $500 Million Market Cap This is our biggest leap yet. After reaching $500 million market cap, we will reveal the tell-all of a mysterious figure whose influence has been felt by many but never fully understood. Join us in striving toward this major threshold! $8CHAN Disclaimer & Community Statement $8CHAN coins are intended to serve as an expression of support for, and engagement with, the culture and community behind the symbol "$8CHAN" and its associated artwork. They are not intended to be, nor should they be interpreted as, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind. $8CHAN is not available to persons or entities in restricted jurisdictions. Users acknowledge that digital assets carry inherent risks, high volatility, and the potential for total loss. Any price data displayed on this site is sourced from DEXScreener and may be delayed or inaccurate. Always verify market prices through multiple sources before trading. Nothing on this site constitutes financial, legal, or investment advice. See Terms & Conditions for full details. $8CHAN is a community-driven meme coin that embraces free speech and internet culture. Trading involves high risk, and market conditions can be unpredictable. Always DYOR (Do Your Own Research) and never spend more than you can afford to lose.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.