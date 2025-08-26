69420 (69420) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

69420 (69420) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 69420 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 69420השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 69420 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

69420 (69420) מידע שוק

שווי שוק $ 13.76M$ 13.76M $ 13.76M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.28M$ 15.28M $ 15.28M אספקת מחזור 62.50B 62.50B 62.50B אספקה כוללת 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 69420 הוא $ 13.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 69420 הוא 62.50B, עם היצע כולל של 69420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.28M.