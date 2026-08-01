4EVERLAND מחיר היום

מחיר 4EVERLAND (4EVER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 17.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 4EVER ל USD הוא $ 0 לכל 4EVER.

4EVERLAND כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 658,958, עם היצע במחזור של 3.42B 4EVER. ב‑24 השעות האחרונות, 4EVER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00671057, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 4EVER נע ב -1.22% בשעה האחרונה ו +47.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 161.07K.

4EVERLAND (4EVER) מידע שוק

שווי שוק $ 658.96K$ 658.96K $ 658.96K נפח (24 שעות) $ 161.07K$ 161.07K $ 161.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M אספקת מחזור 3.42B 3.42B 3.42B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 4EVERLAND הוא $ 658.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 161.07K. ההיצע במחזור של 4EVER הוא 3.42B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.93M.