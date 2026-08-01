4663 מחיר היום

מחיר 4663 (4663) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 4663 ל USD הוא $ 0 לכל 4663.

4663 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 119,767, עם היצע במחזור של 1.00B 4663. ב‑24 השעות האחרונות, 4663 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00789165, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 4663 נע ב -2.95% בשעה האחרונה ו -30.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.79K.

4663 (4663) מידע שוק

שווי שוק $ 119.77K$ 119.77K $ 119.77K נפח (24 שעות) $ 8.79K$ 8.79K $ 8.79K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 119.77K$ 119.77K $ 119.77K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 4663 הוא $ 119.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.79K. ההיצע במחזור של 4663 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 119.77K.