3000 מחיר היום

מחיר 3000 (3000) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 3000 ל USD הוא -- לכל 3000.

3000 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,587.32, עם היצע במחזור של 10.00B 3000. ב‑24 השעות האחרונות, 3000 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000912, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 3000 נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

3000 (3000) מידע שוק

שווי שוק $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 3000 הוא $ 9.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 3000 הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.59K.