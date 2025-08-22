MOON (2MOON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000001859. במהלך 24 השעות האחרונות, 2MOON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000001853 לבין שיא של $ 0.000001951, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 2MOONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000148890258246466, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000001022454904529.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, 2MOON השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -3.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MOON (2MOON) מידע שוק
No.2914
$ 80.80K
$ 80.80K$ 80.80K
$ 42.13K
$ 42.13K$ 42.13K
$ 185.90K
$ 185.90K$ 185.90K
43.47B
43.47B 43.47B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
43.46%
BSC
שווי השוק הנוכחי של MOON הוא $ 80.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.13K. ההיצע במחזור של 2MOON הוא 43.47B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.90K.
MOON (2MOON) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MOONהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000007383
-3.82%
30 ימים
$ -0.000000204
-9.89%
60 ימים
$ +0.000000686
+58.48%
90 ימים
$ -0.00000115
-38.22%
MOON שינוי מחיר היום
היום,2MOON רשם שינוי של $ -0.00000007383 (-3.82%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MOON שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000204 (-9.89%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MOON שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,2MOON ראה שינוי של $ +0.000000686 (+58.48%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MOON שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000115 (-38.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.
MOONתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה MOON (2MOON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MOON (2MOON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MOON.
הבנת הטוקנומיקה של MOON (2MOON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 2MOON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
