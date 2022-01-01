MOON (2MOON) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MOON (2MOON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MOON (2MOON) מידע MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape. אתר רשמי: https://moon.ws/ מסמך לבן: https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E קנה 2MOONעכשיו!

MOON (2MOON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MOON (2MOON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 88.72K $ 88.72K $ 88.72K ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 43.47B $ 43.47B $ 43.47B FDV (שווי מדולל מלא): $ 204.10K $ 204.10K $ 204.10K שיא כל הזמנים: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 שפל כל הזמנים: $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 מחיר נוכחי: $ 0.000002041 $ 0.000002041 $ 0.000002041 למידע נוסף על MOON (2MOON) מחיר

MOON (2MOON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MOON (2MOON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של 2MOON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות 2MOONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את 2MOONטוקניומיקה, חקרו את2MOONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות 2MOON מעוניין להוסיף את MOON (2MOON) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת 2MOON, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות 2MOON ב-MEXC עכשיו!

MOON (2MOON) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של 2MOONעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה 2MOON עכשיו את היסטוריית המחירים!

2MOON חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן 2MOON עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו 2MOON משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה 2MOONעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!