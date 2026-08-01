2131KOBUSHIDE מחיר היום

מחיר 2131KOBUSHIDE (21) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 21 ל USD הוא $ 0 לכל 21.

2131KOBUSHIDE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,552, עם היצע במחזור של 999.58M 21. ב‑24 השעות האחרונות, 21 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0055803, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 21 נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו +1.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

2131KOBUSHIDE (21) מידע שוק

שווי שוק $ 23.55K$ 23.55K $ 23.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.55K$ 23.55K $ 23.55K אספקת מחזור 999.58M 999.58M 999.58M אספקה כוללת 999,576,629.079477 999,576,629.079477 999,576,629.079477

שווי השוק הנוכחי של 2131KOBUSHIDE הוא $ 23.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 21 הוא 999.58M, עם היצע כולל של 999576629.079477. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.55K.