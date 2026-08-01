1clawAI מחיר היום

מחיר 1clawAI (1CLAWAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 1CLAWAI ל USD הוא $ 0 לכל 1CLAWAI.

1clawAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 117,030, עם היצע במחזור של 100.00B 1CLAWAI. ב‑24 השעות האחרונות, 1CLAWAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 1CLAWAI נע ב -3.97% בשעה האחרונה ו +28.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

1clawAI (1CLAWAI) מידע שוק

שווי שוק $ 117.03K$ 117.03K $ 117.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 117.03K$ 117.03K $ 117.03K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 1clawAI הוא $ 117.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 1CLAWAI הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.03K.