143 מחיר היום

מחיר 143 (143) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 20.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 143 ל USD הוא $ 0 לכל 143.

143 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,959, עם היצע במחזור של 986.20M 143. ב‑24 השעות האחרונות, 143 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 143 נע ב -0.61% בשעה האחרונה ו +17.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

143 (143) מידע שוק

שווי שוק $ 38.96K$ 38.96K $ 38.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.96K$ 38.96K $ 38.96K אספקת מחזור 986.20M 986.20M 986.20M אספקה כוללת 986,199,300.0 986,199,300.0 986,199,300.0

שווי השוק הנוכחי של 143 הוא $ 38.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 143 הוא 986.20M, עם היצע כולל של 986199300.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.96K.