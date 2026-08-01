11am מחיר היום

מחיר 11am (11AM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 11AM ל USD הוא $ 0 לכל 11AM.

11am כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,346, עם היצע במחזור של 537.75M 11AM. ב‑24 השעות האחרונות, 11AM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00302463, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 11AM נע ב -- בשעה האחרונה ו -5.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

11am (11AM) מידע שוק

שווי שוק $ 36.35K$ 36.35K $ 36.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.59K$ 67.59K $ 67.59K אספקת מחזור 537.75M 537.75M 537.75M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 11am הוא $ 36.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 11AM הוא 537.75M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.59K.