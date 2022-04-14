Propy (PRO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Propy (PRO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Propy (PRO) -rahakkeen tiedot Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain. Virallinen verkkosivusto: https://propy.com/ Valkoinen paperi: https://propy.com/browse/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 Osta PRO-rahaketta nyt!

Propy (PRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Propy (PRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 75.06M $ 75.06M $ 75.06M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 75.06M $ 75.06M $ 75.06M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.9501 $ 3.9501 $ 3.9501 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0295550249115 $ 0.0295550249115 $ 0.0295550249115 Nykyinen hinta: $ 0.7506 $ 0.7506 $ 0.7506 Lue lisää Propy (PRO) -rahakkeen hinnasta

Propy (PRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Propy (PRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PRO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PRO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Propy (PRO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PRO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PRO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Propy (PRO) -rahakkeen hintahistoria PRO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PRO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PRO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PRO-rahakkeen hintaennuste nyt!

