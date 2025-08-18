Lisätietoja PRO-rahakkeesta

Propy-logo

Propy – hinta (PRO)

Reaaliaikainen Propy (PRO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:40:49 (UTC+8)

Propy (PRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Propy (PRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.7271. Viimeisen 24 tunnin aikana PRO on vaihdellut alimmillaan $ 0.716 ja korkeimmillaan $ 0.7818 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.152480125427246, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0295550249115.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PRO on muuttunut +0.66% viimeisen tunnin aikana, -0.80% 24 tunnin aikana ja -7.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Propy (PRO) -rahakkeen markkinatiedot

ETH

Propy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 72.71M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.78M. PRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 72.71M.

Propy (PRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Propy-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.005861-0.80%
30 päivää$ -0.1665-18.64%
60 päivää$ -0.0526-6.75%
90 päivää$ -0.1729-19.22%
Propy-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PRO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005861 (-0.80%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Propy 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1665 (-18.64%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Propy-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PRO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0526 (-6.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Propy-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1729 (-19.22%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Propy (PRO)?

Tarkista Propy-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Propy (PRO)

Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain.

Propy on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Propy-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PRO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Propy-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Propy-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Propy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Propy (PRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Propy (PRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Propy-rahakkeelle.

Tarkista Propy-rahakkeen hintaennuste nyt!

Propy (PRO) -rahakkeen tokenomiikka

Propy (PRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Propy (PRO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Propy:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Propy MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PRO paikallisiin valuuttoihin

Propy-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Propy toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Propy”

Paljonko Propy (PRO) on arvoltaan tänään?
PRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.7271 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PRO-USD-parin nykyinen hinta?
PRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.7271. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Propy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PRO markkina-arvo on $ 72.71M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli PRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PRO saavutti ATH-hinnaksi 6.152480125427246 USD.
Mikä oli PRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PRO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0295550249115 USD.
Mikä on PRO-rahakkeen treidausvolyymi?
PRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.78M USD.
Nouseeko PRO tänä vuonna korkeammalle?
PRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:40:49 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

