MORPHO-logo

MORPHO – hinta (MORPHO)

1MORPHO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.3068
$2.3068$2.3068
-0.01%1D
USD
Reaaliaikainen MORPHO (MORPHO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:21:18 (UTC+8)

MORPHO (MORPHO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.1501
$ 2.1501$ 2.1501
24 h:n matalin
$ 2.4849
$ 2.4849$ 2.4849
24 h:n korkein

$ 2.1501
$ 2.1501$ 2.1501

$ 2.4849
$ 2.4849$ 2.4849

$ 4.172571665276972
$ 4.172571665276972$ 4.172571665276972

$ 0.7098719962197908
$ 0.7098719962197908$ 0.7098719962197908

-0.02%

-0.01%

+12.11%

+12.11%

MORPHO (MORPHO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.3107. Viimeisen 24 tunnin aikana MORPHO on vaihdellut alimmillaan $ 2.1501 ja korkeimmillaan $ 2.4849 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MORPHO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.172571665276972, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.7098719962197908.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MORPHO on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja +12.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MORPHO (MORPHO) -rahakkeen markkinatiedot

No.98

$ 757.53M
$ 757.53M$ 757.53M

$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M

$ 2.31B
$ 2.31B$ 2.31B

327.83M
327.83M 327.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

32.78%

0.01%

ETH

MORPHO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 757.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.45M. MORPHO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 327.83M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.31B.

MORPHO (MORPHO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MORPHO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000231-0.01%
30 päivää$ +0.3125+15.63%
60 päivää$ +1.1935+106.82%
90 päivää$ +0.7308+46.25%
MORPHO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MORPHO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000231 (-0.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

MORPHO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.3125 (+15.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

MORPHO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MORPHO-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.1935 (+106.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

MORPHO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.7308 (+46.25%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MORPHO (MORPHO)?

Tarkista MORPHO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on MORPHO (MORPHO)

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

MORPHO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MORPHO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MORPHO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue MORPHO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MORPHO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

MORPHO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MORPHO (MORPHO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MORPHO (MORPHO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MORPHO-rahakkeelle.

Tarkista MORPHO-rahakkeen hintaennuste nyt!

MORPHO (MORPHO) -rahakkeen tokenomiikka

MORPHO (MORPHO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MORPHO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

MORPHO (MORPHO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa MORPHO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MORPHO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MORPHO paikallisiin valuuttoihin

1 MORPHO(MORPHO) - VND
60,806.0705
1 MORPHO(MORPHO) - AUD
A$3.581585
1 MORPHO(MORPHO) - GBP
1.709918
1 MORPHO(MORPHO) - EUR
1.987202
1 MORPHO(MORPHO) - USD
$2.3107
1 MORPHO(MORPHO) - MYR
RM9.751154
1 MORPHO(MORPHO) - TRY
94.576951
1 MORPHO(MORPHO) - JPY
¥341.9836
1 MORPHO(MORPHO) - ARS
ARS$3,032.400931
1 MORPHO(MORPHO) - RUB
186.173099
1 MORPHO(MORPHO) - INR
201.770324
1 MORPHO(MORPHO) - IDR
Rp37,880.321808
1 MORPHO(MORPHO) - KRW
3,236.273992
1 MORPHO(MORPHO) - PHP
132.079612
1 MORPHO(MORPHO) - EGP
￡E.112.022736
1 MORPHO(MORPHO) - BRL
R$12.639529
1 MORPHO(MORPHO) - CAD
C$3.188766
1 MORPHO(MORPHO) - BDT
281.027334
1 MORPHO(MORPHO) - NGN
3,549.443163
1 MORPHO(MORPHO) - COP
$9,317.320075
1 MORPHO(MORPHO) - ZAR
R.40.945604
1 MORPHO(MORPHO) - UAH
95.154626
1 MORPHO(MORPHO) - VES
Bs316.5659
1 MORPHO(MORPHO) - CLP
$2,241.379
1 MORPHO(MORPHO) - PKR
Rs651.432544
1 MORPHO(MORPHO) - KZT
1,241.631538
1 MORPHO(MORPHO) - THB
฿75.467462
1 MORPHO(MORPHO) - TWD
NT$70.453243
1 MORPHO(MORPHO) - AED
د.إ8.480269
1 MORPHO(MORPHO) - CHF
Fr1.84856
1 MORPHO(MORPHO) - HKD
HK$18.046567
1 MORPHO(MORPHO) - AMD
֏884.30489
1 MORPHO(MORPHO) - MAD
.د.م20.819407
1 MORPHO(MORPHO) - MXN
$43.325625
1 MORPHO(MORPHO) - SAR
ريال8.665125
1 MORPHO(MORPHO) - PLN
8.457162
1 MORPHO(MORPHO) - RON
лв10.028438
1 MORPHO(MORPHO) - SEK
kr22.205827
1 MORPHO(MORPHO) - BGN
лв3.881976
1 MORPHO(MORPHO) - HUF
Ft788.364626
1 MORPHO(MORPHO) - CZK
48.871305
1 MORPHO(MORPHO) - KWD
د.ك0.7047635
1 MORPHO(MORPHO) - ILS
7.879487
1 MORPHO(MORPHO) - AOA
Kz2,117.964513
1 MORPHO(MORPHO) - BHD
.د.ب0.8711339
1 MORPHO(MORPHO) - BMD
$2.3107
1 MORPHO(MORPHO) - DKK
kr14.834694
1 MORPHO(MORPHO) - HNL
L60.748303
1 MORPHO(MORPHO) - MUR
105.668311
1 MORPHO(MORPHO) - NAD
$40.830069
1 MORPHO(MORPHO) - NOK
kr23.499819
1 MORPHO(MORPHO) - NZD
$3.951297
1 MORPHO(MORPHO) - PAB
B/.2.3107
1 MORPHO(MORPHO) - PGK
K9.566298
1 MORPHO(MORPHO) - QAR
ر.ق8.410948
1 MORPHO(MORPHO) - RSD
дин.232.964774

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton MORPHO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MORPHO”

Paljonko MORPHO (MORPHO) on arvoltaan tänään?
MORPHO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.3107 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MORPHO-USD-parin nykyinen hinta?
MORPHO -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.3107. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MORPHO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MORPHO markkina-arvo on $ 757.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MORPHO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MORPHO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 327.83M USD.
Mikä oli MORPHO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MORPHO saavutti ATH-hinnaksi 4.172571665276972 USD.
Mikä oli MORPHO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MORPHO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.7098719962197908 USD.
Mikä on MORPHO-rahakkeen treidausvolyymi?
MORPHO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.45M USD.
Nouseeko MORPHO tänä vuonna korkeammalle?
MORPHO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MORPHO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:21:18 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

