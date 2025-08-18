Lisätietoja PROS-rahakkeesta

PROS-rahakkeen hintatiedot

PROS-rahakkeen valkoinen paperi

PROS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PROS-rahakkeen tokenomiikka

PROS-rahakkeen hintaennuste

PROS-rahakkeen historia

PROS-osto-opas

PROS/fiat-valuuttamuunnin

PROS-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Prosper-logo

Prosper – hinta (PROS)

1PROS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.22857
$0.22857$0.22857
-0.16%1D
USD
Reaaliaikainen Prosper (PROS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:40:43 (UTC+8)

Prosper (PROS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.21648
$ 0.21648$ 0.21648
24 h:n matalin
$ 0.23434
$ 0.23434$ 0.23434
24 h:n korkein

$ 0.21648
$ 0.21648$ 0.21648

$ 0.23434
$ 0.23434$ 0.23434

$ 9.39432895
$ 9.39432895$ 9.39432895

$ 0.025453314164864925
$ 0.025453314164864925$ 0.025453314164864925

+0.02%

-0.16%

-4.26%

-4.26%

Prosper (PROS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.22857. Viimeisen 24 tunnin aikana PROS on vaihdellut alimmillaan $ 0.21648 ja korkeimmillaan $ 0.23434 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PROS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.39432895, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.025453314164864925.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PROS on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -4.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Prosper (PROS) -rahakkeen markkinatiedot

No.1076

$ 11.75M
$ 11.75M$ 11.75M

$ 65.76K
$ 65.76K$ 65.76K

$ 22.86M
$ 22.86M$ 22.86M

51.39M
51.39M 51.39M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

NONE

Prosper-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 65.76K. PROS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 51.39M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.86M.

Prosper (PROS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Prosper-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0003663-0.16%
30 päivää$ +0.17781+350.29%
60 päivää$ +0.19833+655.85%
90 päivää$ +0.18395+412.25%
Prosper-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PROS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0003663 (-0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Prosper 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.17781 (+350.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Prosper-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PROS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.19833 (+655.85%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Prosper-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.18395 (+412.25%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Prosper (PROS)?

Tarkista Prosper-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Prosper (PROS)

Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency. Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem

Prosper on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Prosper-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PROS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Prosper-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Prosper-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Prosper-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Prosper (PROS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Prosper (PROS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Prosper-rahakkeelle.

Tarkista Prosper-rahakkeen hintaennuste nyt!

Prosper (PROS) -rahakkeen tokenomiikka

Prosper (PROS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PROS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Prosper (PROS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Prosper:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Prosper MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PROS paikallisiin valuuttoihin

1 Prosper(PROS) - VND
6,014.81955
1 Prosper(PROS) - AUD
A$0.3542835
1 Prosper(PROS) - GBP
0.1691418
1 Prosper(PROS) - EUR
0.1965702
1 Prosper(PROS) - USD
$0.22857
1 Prosper(PROS) - MYR
RM0.9645654
1 Prosper(PROS) - TRY
9.3553701
1 Prosper(PROS) - JPY
¥33.82836
1 Prosper(PROS) - ARS
ARS$299.9592681
1 Prosper(PROS) - RUB
18.4181706
1 Prosper(PROS) - INR
19.9587324
1 Prosper(PROS) - IDR
Rp3,747.0485808
1 Prosper(PROS) - KRW
320.1259992
1 Prosper(PROS) - PHP
13.0650612
1 Prosper(PROS) - EGP
￡E.11.0833593
1 Prosper(PROS) - BRL
R$1.2502779
1 Prosper(PROS) - CAD
C$0.3154266
1 Prosper(PROS) - BDT
27.7986834
1 Prosper(PROS) - NGN
351.1040913
1 Prosper(PROS) - COP
$921.6513825
1 Prosper(PROS) - ZAR
R.4.0525461
1 Prosper(PROS) - UAH
9.4125126
1 Prosper(PROS) - VES
Bs31.31409
1 Prosper(PROS) - CLP
$221.7129
1 Prosper(PROS) - PKR
Rs64.4384544
1 Prosper(PROS) - KZT
122.8198038
1 Prosper(PROS) - THB
฿7.4650962
1 Prosper(PROS) - TWD
NT$6.9690993
1 Prosper(PROS) - AED
د.إ0.8388519
1 Prosper(PROS) - CHF
Fr0.182856
1 Prosper(PROS) - HKD
HK$1.7851317
1 Prosper(PROS) - AMD
֏87.473739
1 Prosper(PROS) - MAD
.د.م2.0594157
1 Prosper(PROS) - MXN
$4.2879732
1 Prosper(PROS) - SAR
ريال0.8571375
1 Prosper(PROS) - PLN
0.8365662
1 Prosper(PROS) - RON
лв0.9942795
1 Prosper(PROS) - SEK
kr2.1988434
1 Prosper(PROS) - BGN
лв0.3839976
1 Prosper(PROS) - HUF
Ft78.0086553
1 Prosper(PROS) - CZK
4.8342555
1 Prosper(PROS) - KWD
د.ك0.06971385
1 Prosper(PROS) - ILS
0.7794237
1 Prosper(PROS) - AOA
Kz209.5049763
1 Prosper(PROS) - BHD
.د.ب0.08617089
1 Prosper(PROS) - BMD
$0.22857
1 Prosper(PROS) - DKK
kr1.4674194
1 Prosper(PROS) - HNL
L6.0091053
1 Prosper(PROS) - MUR
10.4525061
1 Prosper(PROS) - NAD
$4.0388319
1 Prosper(PROS) - NOK
kr2.3268426
1 Prosper(PROS) - NZD
$0.3908547
1 Prosper(PROS) - PAB
B/.0.22857
1 Prosper(PROS) - PGK
K0.9462798
1 Prosper(PROS) - QAR
ر.ق0.8319948
1 Prosper(PROS) - RSD
дин.23.0604273

Prosper-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Prosper toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Prosper-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Prosper”

Paljonko Prosper (PROS) on arvoltaan tänään?
PROS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.22857 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PROS-USD-parin nykyinen hinta?
PROS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.22857. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Prosper-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PROS markkina-arvo on $ 11.75M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PROS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PROS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 51.39M USD.
Mikä oli PROS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PROS saavutti ATH-hinnaksi 9.39432895 USD.
Mikä oli PROS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PROS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.025453314164864925 USD.
Mikä on PROS-rahakkeen treidausvolyymi?
PROS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 65.76K USD.
Nouseeko PROS tänä vuonna korkeammalle?
PROS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PROS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:40:43 (UTC+8)

Prosper (PROS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PROS-USD-laskin

Summa

PROS
PROS
USD
USD

1 PROS = 0.22857 USD

Treidaa PROS-rahaketta

PROSUSDT
$0.22857
$0.22857$0.22857
-0.16%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu