Pikaosto
Osta
Myy
Käytetty
Vastaanotettu
Maksutapa
Maksutapaa ei löytynyt

Eri menetelmiä kryptojen ostamiseen MEXCissä

MEXC tarjoaa erilaisia maksuvaihtoehtoja, jotta krypto-ostokokemuksesi olisi mahdollisimman saumaton. Riippumatta siitä mitä maksutapoja käytät mieluiten, MEXCillä on sinulle sopiva ratkaisu, mukaan lukien luottokortit tai modernit maksutavat, kuten Apple Pay. Joustava maksujärjestelmämme on suunniteltu palvelemaan jokaisen käyttäjän tarpeita, joten voit ostaa kryptoja helposti ja luotettavasti.

Osta kryptoja luottokortilla

Osta kryptoja luottokortilla

Osta kryptoja välittömästi luottokortillasi. MEXC tukee sekä Visa- että Mastercard-kortteja, joten voit ostaa kryptovaluuttoja vain muutamalla napsautuksella. Valitse vain ostettavien kryptojen summa, anna luottokorttitietosi ja suorita transaktio. Se on nopea, turvallinen ja kätevä tapa kasvattaa kryptosalkkuasi ilman ylimääräistä vaivannäköä.

Osta kryptoja pankkitilin kautta

Osta kryptoja pankkitilin kautta

MEXC tekee kryptovaluuttojen ostamisesta yksinkertaista ja turvallista, ja ostot onnistuvat suoraan pankkitililtäsi. Yhdistä tilisi vain muutamalla napsautuksella: valitse kryptovaluutta, jonka haluat ostaa, ja vahvista transaktio. MEXC tukee nopeita siirtoja alhaisin kuluin sekä paikallista että kansainvälistä pankkia käyttäessäsi. Tämä varmistaa sujuvan käyttökokemuksen käyttäjille, jotka haluavat sijoittaa bitcoiniin, ethereumiin tai muihin digitaalisiin varoihin. Nauti suorien pankkisiirtojen mukavuudesta ja pidä transaktiosi turvassa ja luotettavina.

Osta kryptoja MEXCin P2P-alustalla

Osta kryptoja MEXCin P2P-alustalla

MEXCin P2P-alusta tarjoaa ainutlaatuisen tavan ostaa kryptovaluuttoja suoraan muilta käyttäjiltä. Alustalla on laaja valikoima tuettuja kryptovaluuttoja, mukaan lukien Bitcoin ja Ethereum, ja voit helposti ottaa yhteyttä myyjiin, jotka hyväksyvät erilaisia maksutapoja, kuten pankkisiirtoja, luottokortteja tai jopa e-lompakoita. MEXCin P2P-alusta on suunniteltu turvallisuutta ajatellen, ja se sisältää sulkutilipalvelun, joka suojaa sekä ostajia että myyjiä koko transaktioprosessin ajan. Koe treidauksen vapaus omilla ehdoillasi ja nauti samalla saumattomasta ostokokemuksesta.

Osta kryptoja kolmannen osapuolen tarjoamalla maksutavalla

Osta kryptoja kolmannen osapuolen tarjoamalla maksutavalla

Osta kryptovaluuttoja kolmannen osapuolen maksupalvelujen, kuten Moonpayn, Banxan ja Mercuryon, avulla. Valitse vain haluamasi kolmannen osapuolen palvelu, suorita transaktio seuraamalla annettuja kehotteita ja nauti nopeasta pääsystä haluamaasi digitaaliseen varaan. MEXC varmistaa, että kryptojen ostaminen on yksinkertaisuuden lisäksi myös turvallista, tarjoten sinulle useita tarpeisiisi sopivia vaihtoehtoja.

Osta kryptoja MEXCin spot-markkinoilta

Osta kryptoja MEXCin spot-markkinoilta

MEXCin spot-markkinat tarjoavat yli 2,000 rahaketta antaen treidaajille yhden monipuolisimmista kryptovaluuttavalikoimista. Etsitpä sitten vakiintuneita kolikoita tai vastalistattuja rahakkeita, löydät ne MEXCistä. Ne ovat lisäksi saatavilla markkinoiden alhaisimmilla treidausmaksuilla. Syvän likviditeetin ja minimaalisten erojen ansiosta MEXCin spot -markkinat ovat paras valinta treidaajille, jotka haluavat parasta vastinetta sijoituksilleen.

Lisää maksuvaihtoehtoja tulossa pian

Lisää maksuvaihtoehtoja tulossa pian

Tuetut varat

Yli 11 kryptovaluuttaa, joista valita. Hanki parhaat kryptot MEXCistä.

Tether
Tether
USDCoin
USDCoin
Bitcoin
Bitcoin
Ethereum
Ethereum
DOGE
DOGE
Tron
Tron
XRP
XRP
Litecoin
Litecoin
Alchemy
Alchemy
Solana
Solana
AME Chain
AME Chain
more

Miksi MEXC on paras alusta kryptojen ostamiseen

Käyttäjäystävällisen käyttöliittymänsä, vankkojen suojaustoimenpiteiden ja vertaansa vailla olevan rahakevalikoimansa ansiosta MEXC erottuu joukosta yhtenä krypto-ostosten parhaimpana alustana.

dot

Yli 10 miljoonan maailmanlaajuisen käyttäjän luottama

dot

Markkinoiden laajin rahakevalikoima

dot

Nopein rahakkeiden listaus eri CEXien joukossa

coin
dot

Alhaisimmat maksut sekä vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu

dot

Turvallinen ja saumaton kokemus kryptovaluuttojen ostamiselle, myymiselle ja treidaukselle

dot

Huippuluokan treidaustyökalut

Mitä sinun pitäisi tehdä kryptojen ostamisen jälkeen?

Kun olet ostanut kryptosi, MEXCin mahdollisuudet ovat loputtomat. Halusitpa sitten treidata spot-markkinoilla, tutkia futuuritreidausta tai hyötyä yksinomaisista rahakealennuksista, MEXC tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia, jotka parantavat kryptomatkaasi.

Tutustu MEXCin spot-markkinoihin

Tutustu MEXCin spot-markkinoihin

Sukella MEXCin laajoihin spot-markkinoihin, joista löydät yli 2,000 rahaketta alan alhaisimmilla maksuilla. Reaaliaikaisten hintatietojen ja intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta MEXC tekee kryptoktreidauksesta helpompaa ja kannattavampaa kuin koskaan aikaisemmin. Aloita salkkusi rakentaminen tutkimalla spot-markkinoiden loputtomia mahdollisuuksia.

Aloita futuuritreidaus USDT:llä tai USDC:llä

Aloita futuuritreidaus USDT:llä tai USDC:llä

Vie treidaus uudelle tasolle MEXCin futuurimarkkinoilla, jotka tarjoavat jopa 200-kertaisen vipuvaikutuksen valituille pareille. Treidaa minimaalisella hajautuksella ja korkealla likviditeetillä, mikä varmistaa, että voit merkitä ja poistua positioista tehokkaasti. Olitpa sitten kokenut futuuritreidaaja tai vasta aloittava kryptokäyttäjä, MEXC tarjoaa sinulle kaiken mitä tarvitset voittojesi maksimoimiseksi.

Osallistu MEXCin alan johtavaan Airdrop+-tapahtumaan

Osallistu MEXCin alan johtavaan Airdrop+-tapahtumaan

Maksimoi ansaintapotentiaalisi osallistumalla MEXCin Airdrop+ -tapahtumiin. Talleta rahakkeita, treidaa ja vastaanota mahtavia airdroppeja! Hanki uusia ja jännittäviä rahakkeita ennen kuin ne saapuvat laajemmille markkinoille! MEXC tarjoaa säännöllisesti rahakkeiden airdrop-mahdollisuuksia, joiden avulla salkkusi kasvattaminen on helppoa.

Löydä kätkettyjä aarteita MEXCin DEX+-ominaisuuden avulla

Löydä kätkettyjä aarteita MEXCin DEX+-ominaisuuden avulla

MEXCin DEX+ antaa sinulle pääsyn tuhansiin hajautettuihin rahakkeisiin useissa lohkoketjuissa, mikä auttaa sinua havaitsemaan lupaavat projektit ajoissa. Tutustu MEXCin DEX+-ominaisuuteen ja treidaa suoraan lompakostasi täysin läpinäkyvästi ja turvallisesti.

Tutustu työkaluihin, jotka parantavat treidauskokemustasi

MEXCissä pyrimme tarjoamaan edistyneitä työkaluja ja ominaisuuksia, jotka auttavat sinua pysymään kryptomarkkinoiden edellä. Halusitpa seurata reaaliaikaisia hintaennusteita tai tarkastella historiallisia tietoja, MEXCin alusta varmistaa, että sinulla on kaikki mitä tarvitset tietoisten treidauspäätösten tekemiseen.

Hintasivu

Hintasivu

Pysy ajan tasalla reaaliaikaisista markkinatiedoista MEXCin hintasivulla. Seuraatpa bitcoinia, ethereumia tai muita trendaavia rahakkeita, kattava hintasivumme tarjoaa viimeisimmät hinnat, prosenttimuutokset ja historialliset kaaviot. Pysy ajan tasalla kryptomarkkinoiden liikkeistä tehdäksesi tietoisia ostopäätöksiä luottavaisin mielin.

Siirry kohtaan nyt
Hintaennustesivu

Hintaennustesivu

Kiinnostaako sinua mihin markkinat ovat menossa? Käytä MEXCin hinnanennustetyökalua nähdäksesi, mitä muut treidaajat ennustavat bitcoinin ja muiden suosittujen rahakkeiden tulevasta hinnasta. Yhteisölähtöisten oivallusten avulla voit pysyä ajan tasalla ja tehdä järkevämpiä sijoituspäätöksiä.

Siirry kohtaan nyt
Rahakkeiden osto-ohjeiden sivu

Rahakkeiden osto-ohjeiden sivu

Kryptojen ostaminen voi olla pelottava tehtävä etenkin uusille käyttäjille. Siksi kannattaa tutustua MEXCin kryptojen osto-ohjeiden sivuun saadaksesi perusteelliset ohjeet ensimmäisen bitcoinisi ostamiseen. Anna meidän opastaa sinua matkallasi kohti unohtumatonta kryptomatkaa.

Siirry kohtaan nyt