MEXC tarjoaa erilaisia maksuvaihtoehtoja, jotta krypto-ostokokemuksesi olisi mahdollisimman saumaton. Riippumatta siitä mitä maksutapoja käytät mieluiten, MEXCillä on sinulle sopiva ratkaisu, mukaan lukien luottokortit tai modernit maksutavat, kuten Apple Pay. Joustava maksujärjestelmämme on suunniteltu palvelemaan jokaisen käyttäjän tarpeita, joten voit ostaa kryptoja helposti ja luotettavasti.
Osta kryptoja välittömästi luottokortillasi. MEXC tukee sekä Visa- että Mastercard-kortteja, joten voit ostaa kryptovaluuttoja vain muutamalla napsautuksella. Valitse vain ostettavien kryptojen summa, anna luottokorttitietosi ja suorita transaktio. Se on nopea, turvallinen ja kätevä tapa kasvattaa kryptosalkkuasi ilman ylimääräistä vaivannäköä.
MEXC tekee kryptovaluuttojen ostamisesta yksinkertaista ja turvallista, ja ostot onnistuvat suoraan pankkitililtäsi. Yhdistä tilisi vain muutamalla napsautuksella: valitse kryptovaluutta, jonka haluat ostaa, ja vahvista transaktio. MEXC tukee nopeita siirtoja alhaisin kuluin sekä paikallista että kansainvälistä pankkia käyttäessäsi. Tämä varmistaa sujuvan käyttökokemuksen käyttäjille, jotka haluavat sijoittaa bitcoiniin, ethereumiin tai muihin digitaalisiin varoihin. Nauti suorien pankkisiirtojen mukavuudesta ja pidä transaktiosi turvassa ja luotettavina.
MEXCin P2P-alusta tarjoaa ainutlaatuisen tavan ostaa kryptovaluuttoja suoraan muilta käyttäjiltä. Alustalla on laaja valikoima tuettuja kryptovaluuttoja, mukaan lukien Bitcoin ja Ethereum, ja voit helposti ottaa yhteyttä myyjiin, jotka hyväksyvät erilaisia maksutapoja, kuten pankkisiirtoja, luottokortteja tai jopa e-lompakoita. MEXCin P2P-alusta on suunniteltu turvallisuutta ajatellen, ja se sisältää sulkutilipalvelun, joka suojaa sekä ostajia että myyjiä koko transaktioprosessin ajan. Koe treidauksen vapaus omilla ehdoillasi ja nauti samalla saumattomasta ostokokemuksesta.
Osta kryptovaluuttoja kolmannen osapuolen maksupalvelujen, kuten Moonpayn, Banxan ja Mercuryon, avulla. Valitse vain haluamasi kolmannen osapuolen palvelu, suorita transaktio seuraamalla annettuja kehotteita ja nauti nopeasta pääsystä haluamaasi digitaaliseen varaan. MEXC varmistaa, että kryptojen ostaminen on yksinkertaisuuden lisäksi myös turvallista, tarjoten sinulle useita tarpeisiisi sopivia vaihtoehtoja.
MEXCin spot-markkinat tarjoavat yli 2,000 rahaketta antaen treidaajille yhden monipuolisimmista kryptovaluuttavalikoimista. Etsitpä sitten vakiintuneita kolikoita tai vastalistattuja rahakkeita, löydät ne MEXCistä. Ne ovat lisäksi saatavilla markkinoiden alhaisimmilla treidausmaksuilla. Syvän likviditeetin ja minimaalisten erojen ansiosta MEXCin spot -markkinat ovat paras valinta treidaajille, jotka haluavat parasta vastinetta sijoituksilleen.
Käyttäjäystävällisen käyttöliittymänsä, vankkojen suojaustoimenpiteiden ja vertaansa vailla olevan rahakevalikoimansa ansiosta MEXC erottuu joukosta yhtenä krypto-ostosten parhaimpana alustana.
Yli 10 miljoonan maailmanlaajuisen käyttäjän luottama
Markkinoiden laajin rahakevalikoima
Nopein rahakkeiden listaus eri CEXien joukossa
Alhaisimmat maksut sekä vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Turvallinen ja saumaton kokemus kryptovaluuttojen ostamiselle, myymiselle ja treidaukselle
Huippuluokan treidaustyökalut
Kun olet ostanut kryptosi, MEXCin mahdollisuudet ovat loputtomat. Halusitpa sitten treidata spot-markkinoilla, tutkia futuuritreidausta tai hyötyä yksinomaisista rahakealennuksista, MEXC tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia, jotka parantavat kryptomatkaasi.
Sukella MEXCin laajoihin spot-markkinoihin, joista löydät yli 2,000 rahaketta alan alhaisimmilla maksuilla. Reaaliaikaisten hintatietojen ja intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta MEXC tekee kryptoktreidauksesta helpompaa ja kannattavampaa kuin koskaan aikaisemmin. Aloita salkkusi rakentaminen tutkimalla spot-markkinoiden loputtomia mahdollisuuksia.
Vie treidaus uudelle tasolle MEXCin futuurimarkkinoilla, jotka tarjoavat jopa 200-kertaisen vipuvaikutuksen valituille pareille. Treidaa minimaalisella hajautuksella ja korkealla likviditeetillä, mikä varmistaa, että voit merkitä ja poistua positioista tehokkaasti. Olitpa sitten kokenut futuuritreidaaja tai vasta aloittava kryptokäyttäjä, MEXC tarjoaa sinulle kaiken mitä tarvitset voittojesi maksimoimiseksi.
Maksimoi ansaintapotentiaalisi osallistumalla MEXCin Airdrop+ -tapahtumiin. Talleta rahakkeita, treidaa ja vastaanota mahtavia airdroppeja! Hanki uusia ja jännittäviä rahakkeita ennen kuin ne saapuvat laajemmille markkinoille! MEXC tarjoaa säännöllisesti rahakkeiden airdrop-mahdollisuuksia, joiden avulla salkkusi kasvattaminen on helppoa.
MEXCin DEX+ antaa sinulle pääsyn tuhansiin hajautettuihin rahakkeisiin useissa lohkoketjuissa, mikä auttaa sinua havaitsemaan lupaavat projektit ajoissa. Tutustu MEXCin DEX+-ominaisuuteen ja treidaa suoraan lompakostasi täysin läpinäkyvästi ja turvallisesti.
MEXCissä pyrimme tarjoamaan edistyneitä työkaluja ja ominaisuuksia, jotka auttavat sinua pysymään kryptomarkkinoiden edellä. Halusitpa seurata reaaliaikaisia hintaennusteita tai tarkastella historiallisia tietoja, MEXCin alusta varmistaa, että sinulla on kaikki mitä tarvitset tietoisten treidauspäätösten tekemiseen.
Pysy ajan tasalla reaaliaikaisista markkinatiedoista MEXCin hintasivulla. Seuraatpa bitcoinia, ethereumia tai muita trendaavia rahakkeita, kattava hintasivumme tarjoaa viimeisimmät hinnat, prosenttimuutokset ja historialliset kaaviot. Pysy ajan tasalla kryptomarkkinoiden liikkeistä tehdäksesi tietoisia ostopäätöksiä luottavaisin mielin.Siirry kohtaan nyt
Kiinnostaako sinua mihin markkinat ovat menossa? Käytä MEXCin hinnanennustetyökalua nähdäksesi, mitä muut treidaajat ennustavat bitcoinin ja muiden suosittujen rahakkeiden tulevasta hinnasta. Yhteisölähtöisten oivallusten avulla voit pysyä ajan tasalla ja tehdä järkevämpiä sijoituspäätöksiä.Siirry kohtaan nyt
Kryptojen ostaminen voi olla pelottava tehtävä etenkin uusille käyttäjille. Siksi kannattaa tutustua MEXCin kryptojen osto-ohjeiden sivuun saadaksesi perusteelliset ohjeet ensimmäisen bitcoinisi ostamiseen. Anna meidän opastaa sinua matkallasi kohti unohtumatonta kryptomatkaa.Siirry kohtaan nyt