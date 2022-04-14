MORPHO (MORPHO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MORPHO (MORPHO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MORPHO (MORPHO) -rahakkeen tiedot Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations. Virallinen verkkosivusto: https://morpho.org/ Valkoinen paperi: https://docs.morpho.org/whitepapers/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2 Osta MORPHO-rahaketta nyt!

MORPHO (MORPHO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MORPHO (MORPHO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 858.11M $ 858.11M $ 858.11M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 328.00M $ 328.00M $ 328.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B Kaikkien aikojen korkein: $ 4.1887 $ 4.1887 $ 4.1887 Kaikkien aikojen alin: $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 Nykyinen hinta: $ 2.6162 $ 2.6162 $ 2.6162 Lue lisää MORPHO (MORPHO) -rahakkeen hinnasta

MORPHO (MORPHO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MORPHO (MORPHO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MORPHO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MORPHO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MORPHO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MORPHO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MORPHO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MORPHO (MORPHO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MORPHO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MORPHO-rahakkeita MEXCistä nyt!

MORPHO (MORPHO) -rahakkeen hintahistoria MORPHO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MORPHO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MORPHO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MORPHO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MORPHO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MORPHO-rahakkeen hintaennuste nyt!

