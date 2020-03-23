Mikä on Solana (SOL)

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

Solana on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Solana-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista SOL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Solana-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Solana-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Solana-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solana (SOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solana (SOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solana-rahakkeelle.

Tarkista Solana-rahakkeen hintaennuste nyt!

Solana (SOL) -rahakkeen tokenomiikka

Solana (SOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Solana (SOL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Solana:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Solana MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SOL paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Solana-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Solana toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solana” Paljonko Solana (SOL) on arvoltaan tänään? SOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 180.88 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SOL-USD-parin nykyinen hinta? $ 180.88 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SOL -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Solana-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SOL markkina-arvo on $ 97.71B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 540.19M USD . Mikä oli SOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SOL saavutti ATH-hinnaksi 294.33494870928604 USD . Mikä oli SOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SOL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.505193636791 USD . Mikä on SOL-rahakkeen treidausvolyymi? SOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 139.37M USD . Nouseeko SOL tänä vuonna korkeammalle? SOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOL-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Solana (SOL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

