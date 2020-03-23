Lisätietoja SOL-rahakkeesta

Solana-logo

Solana – hinta (SOL)

1SOL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.41%1D
USD
Reaaliaikainen Solana (SOL) -hintakaavio
2025-08-22 01:58:10 (UTC+8)

Solana (SOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.12%

-0.41%

-6.66%

-6.66%

Solana (SOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 180.88. Viimeisen 24 tunnin aikana SOL on vaihdellut alimmillaan $ 179.93 ja korkeimmillaan $ 190.13 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 294.33494870928604, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.505193636791.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SOL on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.41% 24 tunnin aikana ja -6.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Solana (SOL) -rahakkeen markkinatiedot

No.6

2.60%

2020-03-23 00:00:00

SOL

Solana-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 97.71B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 139.37M. SOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 540.19M ja sen kokonaistarjonta on 607902555.2712077. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 109.96B.

Solana (SOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Solana-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.7449-0.41%
30 päivää$ -21.96-10.83%
60 päivää$ +51.82+40.15%
90 päivää$ +1.73+0.96%
Solana-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SOL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.7449 (-0.41%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Solana 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -21.96 (-10.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Solana-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SOL-rahakkeiden hinta muuttui $ +51.82 (+40.15%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Solana-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +1.73 (+0.96%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Solana (SOL)?

Tarkista Solana-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Solana (SOL)

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

Solana on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Solana-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SOL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Solana-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Solana-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Solana-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solana (SOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solana (SOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solana-rahakkeelle.

Tarkista Solana-rahakkeen hintaennuste nyt!

Solana (SOL) -rahakkeen tokenomiikka

Solana (SOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Solana (SOL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Solana:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Solana MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SOL paikallisiin valuuttoihin

Solana-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Solana toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Solana-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solana”

Paljonko Solana (SOL) on arvoltaan tänään?
SOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 180.88 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SOL-USD-parin nykyinen hinta?
SOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 180.88. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Solana-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SOL markkina-arvo on $ 97.71B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 540.19M USD.
Mikä oli SOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SOL saavutti ATH-hinnaksi 294.33494870928604 USD.
Mikä oli SOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SOL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.505193636791 USD.
Mikä on SOL-rahakkeen treidausvolyymi?
SOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 139.37M USD.
Nouseeko SOL tänä vuonna korkeammalle?
SOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 01:58:10 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

