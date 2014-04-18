Lisätietoja XMR-rahakkeesta

Monero-logo

Monero – hinta (XMR)

1XMR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$259.43
$259.43$259.43
-1.54%1D
USD
Reaaliaikainen Monero (XMR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:38:54 (UTC+8)

Monero (XMR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 253.5
$ 253.5$ 253.5
24 h:n matalin
$ 274.43
$ 274.43$ 274.43
24 h:n korkein

$ 253.5
$ 253.5$ 253.5

$ 274.43
$ 274.43$ 274.43

$ 517.62024523
$ 517.62024523$ 517.62024523

$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847$ 0.21296699345111847

+0.16%

-1.54%

+5.25%

+5.25%

Monero (XMR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 259.43. Viimeisen 24 tunnin aikana XMR on vaihdellut alimmillaan $ 253.5 ja korkeimmillaan $ 274.43 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XMR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 517.62024523, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.21296699345111847.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XMR on muuttunut +0.16% viimeisen tunnin aikana, -1.54% 24 tunnin aikana ja +5.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Monero (XMR) -rahakkeen markkinatiedot

No.27

$ 4.79B
$ 4.79B$ 4.79B

$ 6.35M
$ 6.35M$ 6.35M

$ 4.79B
$ 4.79B$ 4.79B

18.45M
18.45M 18.45M

--
----

18,446,744.07370955
18,446,744.07370955 18,446,744.07370955

0.12%

2014-04-18 00:00:00

XMR

Monero-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.79B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.35M. XMR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.45M ja sen kokonaistarjonta on 18446744.07370955. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.79B.

Monero (XMR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Monero-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -4.0577-1.54%
30 päivää$ -62.2-19.34%
60 päivää$ -34.17-11.64%
90 päivää$ -142.36-35.44%
Monero-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XMR-rahakkeiden hinta muuttui $ -4.0577 (-1.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Monero 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -62.2 (-19.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Monero-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XMR-rahakkeiden hinta muuttui $ -34.17 (-11.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Monero-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -142.36 (-35.44%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Monero (XMR)?

Tarkista Monero-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Monero (XMR)

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Monero on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Monero-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XMR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Monero-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Monero-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Monero-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Monero (XMR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Monero (XMR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Monero-rahakkeelle.

Tarkista Monero-rahakkeen hintaennuste nyt!

Monero (XMR) -rahakkeen tokenomiikka

Monero (XMR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XMR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Monero (XMR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Monero:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Monero MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XMR paikallisiin valuuttoihin

Monero-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Monero toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Monero-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Monero”

Paljonko Monero (XMR) on arvoltaan tänään?
XMR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 259.43 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XMR-USD-parin nykyinen hinta?
XMR -USD-parin nykyinen hinta on $ 259.43. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Monero-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XMR markkina-arvo on $ 4.79B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XMR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XMR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.45M USD.
Mikä oli XMR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XMR saavutti ATH-hinnaksi 517.62024523 USD.
Mikä oli XMR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XMR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.21296699345111847 USD.
Mikä on XMR-rahakkeen treidausvolyymi?
XMR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.35M USD.
Nouseeko XMR tänä vuonna korkeammalle?
XMR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XMR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:38:54 (UTC+8)

Monero (XMR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

