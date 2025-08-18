Lisätietoja LUNC-rahakkeesta

$0.0000589
-0.30%1D
Reaaliaikainen Terra Classic (LUNC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:13:24 (UTC+8)

Terra Classic (LUNC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.00005879
$ 0.00006035
$ 0.00005879
$ 0.00006035
$ 119.18462385854534
$ 0.000016754152692065
-0.73%

-0.30%

+2.13%

+2.13%

Terra Classic (LUNC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00005888. Viimeisen 24 tunnin aikana LUNC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005879 ja korkeimmillaan $ 0.00006035 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUNC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 119.18462385854534, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000016754152692065.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LUNC on muuttunut -0.73% viimeisen tunnin aikana, -0.30% 24 tunnin aikana ja +2.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Terra Classic (LUNC) -rahakkeen markkinatiedot

No.156

$ 324.05M
$ 789.84K
$ 382.19M
5.50T
--
6,490,948,471,836.222
0.01%

Terra Classic-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 324.05M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 789.84K. LUNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.50T ja sen kokonaistarjonta on 6490948471836.222. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 382.19M.

Terra Classic (LUNC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Terra Classic-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000001772-0.30%
30 päivää$ -0.00000908-13.37%
60 päivää$ +0.00000793+15.56%
90 päivää$ -0.00000452-7.13%
Terra Classic-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LUNC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000001772 (-0.30%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Terra Classic 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000908 (-13.37%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Terra Classic-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LUNC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000793 (+15.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Terra Classic-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00000452 (-7.13%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Terra Classic (LUNC)?

Tarkista Terra Classic-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Terra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Terra Classic-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LUNC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Terra Classic-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Terra Classic-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Terra Classic-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Terra Classic (LUNC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Terra Classic (LUNC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Terra Classic-rahakkeelle.

Tarkista Terra Classic-rahakkeen hintaennuste nyt!

Terra Classic (LUNC) -rahakkeen tokenomiikka

Terra Classic (LUNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUNC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Terra Classic (LUNC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Terra Classic:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Terra Classic MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LUNC paikallisiin valuuttoihin

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Terra Classic toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Paljonko Terra Classic (LUNC) on arvoltaan tänään?
LUNC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00005888 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LUNC-USD-parin nykyinen hinta?
LUNC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00005888. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Terra Classic-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LUNC markkina-arvo on $ 324.05M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LUNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LUNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.50T USD.
Mikä oli LUNC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LUNC saavutti ATH-hinnaksi 119.18462385854534 USD.
Mikä oli LUNC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LUNC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000016754152692065 USD.
Mikä on LUNC-rahakkeen treidausvolyymi?
LUNC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 789.84K USD.
Nouseeko LUNC tänä vuonna korkeammalle?
LUNC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LUNC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:13:24 (UTC+8)

Terra Classic (LUNC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 LUNC = 0.00005888 USD

