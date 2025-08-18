Terra Classic (LUNC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00005888. Viimeisen 24 tunnin aikana LUNC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005879 ja korkeimmillaan $ 0.00006035 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUNC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 119.18462385854534, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000016754152692065.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LUNC on muuttunut -0.73% viimeisen tunnin aikana, -0.30% 24 tunnin aikana ja +2.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Terra Classic (LUNC) -rahakkeen markkinatiedot
No.156
$ 324.05M
$ 789.84K
$ 382.19M
5.50T
--
6,490,948,471,836.222
0.01%
LUNA
Terra Classic-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 324.05M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 789.84K. LUNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.50T ja sen kokonaistarjonta on 6490948471836.222. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 382.19M.
Terra Classic (LUNC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Terra Classic-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000001772
-0.30%
30 päivää
$ -0.00000908
-13.37%
60 päivää
$ +0.00000793
+15.56%
90 päivää
$ -0.00000452
-7.13%
Terra Classic-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään LUNC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000001772 (-0.30%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Terra Classic 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000908 (-13.37%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Terra Classic-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LUNC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000793 (+15.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Terra Classic-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00000452 (-7.13%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Terra Classic (LUNC)?
Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.
Terra Classic on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Terra Classic-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista LUNC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Terra Classic-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Terra Classic-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Terra Classic-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Terra Classic (LUNC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Terra Classic (LUNC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Terra Classic-rahakkeelle.
Terra Classic (LUNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUNC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Terra Classic (LUNC) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Terra Classic:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Terra Classic MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
