Reservoir-logo

Reservoir – hinta (DAM)

1DAM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.07131
+4.62%1D
USD
Reaaliaikainen Reservoir (DAM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 02:29:05 (UTC+8)

Reservoir (DAM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.06005
24 h:n matalin
$ 0.0719
24 h:n korkein

$ 0.06005
$ 0.0719
$ 0.14504204109117425
$ 0.06048386992822951
+2.17%

+4.62%

+128.55%

+128.55%

Reservoir (DAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.07131. Viimeisen 24 tunnin aikana DAM on vaihdellut alimmillaan $ 0.06005 ja korkeimmillaan $ 0.0719 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14504204109117425, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06048386992822951.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DAM on muuttunut +2.17% viimeisen tunnin aikana, +4.62% 24 tunnin aikana ja +128.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Reservoir (DAM) -rahakkeen markkinatiedot

No.1043

$ 14.26M
$ 239.09K
$ 71.31M
199.99M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.99%

BSC

Reservoir-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.26M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 239.09K. DAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 199.99M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 71.31M.

Reservoir (DAM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Reservoir-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.003149+4.62%
30 päivää$ +0.04011+128.55%
60 päivää$ +0.04011+128.55%
90 päivää$ +0.04011+128.55%
Reservoir-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DAM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003149 (+4.62%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Reservoir 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.04011 (+128.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Reservoir-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DAM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.04011 (+128.55%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Reservoir-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.04011 (+128.55%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Reservoir (DAM)?

Tarkista Reservoir-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Reservoir (DAM)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies).

Reservoir on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Reservoir-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DAM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Reservoir-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Reservoir-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Reservoir-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Reservoir (DAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Reservoir (DAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Reservoir-rahakkeelle.

Tarkista Reservoir-rahakkeen hintaennuste nyt!

Reservoir (DAM) -rahakkeen tokenomiikka

Reservoir (DAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Reservoir (DAM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Reservoir:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Reservoir MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DAM paikallisiin valuuttoihin

1 Reservoir(DAM) - VND
Reservoir-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Reservoir toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Reservoir-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Reservoir”

Paljonko Reservoir (DAM) on arvoltaan tänään?
DAM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.07131 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DAM-USD-parin nykyinen hinta?
DAM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.07131. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Reservoir-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DAM markkina-arvo on $ 14.26M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 199.99M USD.
Mikä oli DAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DAM saavutti ATH-hinnaksi 0.14504204109117425 USD.
Mikä oli DAM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DAM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.06048386992822951 USD.
Mikä on DAM-rahakkeen treidausvolyymi?
DAM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 239.09K USD.
Nouseeko DAM tänä vuonna korkeammalle?
DAM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DAM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Reservoir (DAM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

