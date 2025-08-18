Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0045126. Viimeisen 24 tunnin aikana ZBCN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0043977 ja korkeimmillaan $ 0.00495 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZBCN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.007105034498396647, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000692135609811539.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ZBCN on muuttunut +1.45% viimeisen tunnin aikana, +0.38% 24 tunnin aikana ja -3.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen markkinatiedot
No.136
$ 410.30M
$ 1.17M
$ 451.26M
90.92B
100,000,000,000
99,998,846,067.47475
90.92%
0.01%
SOL
Zebec Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 410.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.17M. ZBCN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 90.92B ja sen kokonaistarjonta on 99998846067.47475. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 451.26M.
Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Zebec Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000017083
+0.38%
30 päivää
$ +0.0002782
+6.56%
60 päivää
$ +0.0011499
+34.19%
90 päivää
$ +0.0016036
+55.12%
Zebec Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ZBCN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000017083 (+0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Zebec Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0002782 (+6.56%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Zebec Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZBCN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0011499 (+34.19%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Zebec Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0016036 (+55.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.
Zebec Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZBCN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Zebec Network (ZBCN) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.