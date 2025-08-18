Lisätietoja ZBCN-rahakkeesta

Zebec Network-logo

Zebec Network – hinta (ZBCN)

1ZBCN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.38%1D
USD
Reaaliaikainen Zebec Network (ZBCN) -hintakaavio
2025-08-22 02:28:37 (UTC+8)

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

$ 0.007105034498396647
$ 0.007105034498396647$ 0.007105034498396647

$ 0.000692135609811539
$ 0.000692135609811539$ 0.000692135609811539

+1.45%

+0.38%

-3.10%

-3.10%

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0045126. Viimeisen 24 tunnin aikana ZBCN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0043977 ja korkeimmillaan $ 0.00495 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZBCN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.007105034498396647, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000692135609811539.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZBCN on muuttunut +1.45% viimeisen tunnin aikana, +0.38% 24 tunnin aikana ja -3.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen markkinatiedot

No.136

90.92B
90.92B 90.92B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

99,998,846,067.47475
99,998,846,067.47475 99,998,846,067.47475

90.92%

0.01%

SOL

Zebec Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 410.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.17M. ZBCN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 90.92B ja sen kokonaistarjonta on 99998846067.47475. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 451.26M.

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Zebec Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000017083+0.38%
30 päivää$ +0.0002782+6.56%
60 päivää$ +0.0011499+34.19%
90 päivää$ +0.0016036+55.12%
Zebec Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZBCN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000017083 (+0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Zebec Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0002782 (+6.56%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Zebec Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZBCN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0011499 (+34.19%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Zebec Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0016036 (+55.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Zebec Network (ZBCN)?

Tarkista Zebec Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Zebec Network (ZBCN)

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Zebec Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Zebec Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZBCN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Zebec Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Zebec Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Zebec Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Zebec Network (ZBCN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Zebec Network (ZBCN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Zebec Network-rahakkeelle.

Tarkista Zebec Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tokenomiikka

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZBCN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Zebec Network (ZBCN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Zebec Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Zebec Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZBCN paikallisiin valuuttoihin

Zebec Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Zebec Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Zebec Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Zebec Network”

Paljonko Zebec Network (ZBCN) on arvoltaan tänään?
ZBCN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0045126 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZBCN-USD-parin nykyinen hinta?
ZBCN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0045126. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Zebec Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZBCN markkina-arvo on $ 410.30M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZBCN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZBCN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 90.92B USD.
Mikä oli ZBCN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZBCN saavutti ATH-hinnaksi 0.007105034498396647 USD.
Mikä oli ZBCN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZBCN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000692135609811539 USD.
Mikä on ZBCN-rahakkeen treidausvolyymi?
ZBCN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.17M USD.
Nouseeko ZBCN tänä vuonna korkeammalle?
ZBCN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZBCN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 02:28:37 (UTC+8)

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

August 18, 2025

August 18, 2025

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

