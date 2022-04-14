Centrifuge (CFG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Centrifuge (CFG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Centrifuge (CFG) -rahakkeen tiedot Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution. Virallinen verkkosivusto: https://centrifuge.io/ Valkoinen paperi: https://centrifuge.io/cfg_token_summary.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcccccccccc33d538dbc2ee4feab0a7a1ff4e8a94 Osta CFG-rahaketta nyt!

Centrifuge (CFG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Centrifuge (CFG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 208.89M $ 208.89M $ 208.89M Kokonaistarjonta: $ 680.00M $ 680.00M $ 680.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 564.11M $ 564.11M $ 564.11M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 251.80M $ 251.80M $ 251.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3996 $ 0.3996 $ 0.3996 Kaikkien aikojen alin: $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 Nykyinen hinta: $ 0.3703 $ 0.3703 $ 0.3703 Lue lisää Centrifuge (CFG) -rahakkeen hinnasta

Centrifuge (CFG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Centrifuge (CFG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CFG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CFG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CFG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CFG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

