Gitcoin (GTC) -rahakkeen tiedot Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO. Virallinen verkkosivusto: https://gitcoin.co/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f Osta GTC-rahaketta nyt!

Gitcoin (GTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gitcoin (GTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 33.08M $ 33.08M $ 33.08M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 96.38M $ 96.38M $ 96.38M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 34.32M $ 34.32M $ 34.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 28.957 $ 28.957 $ 28.957 Kaikkien aikojen alin: $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 Nykyinen hinta: $ 0.3432 $ 0.3432 $ 0.3432 Lue lisää Gitcoin (GTC) -rahakkeen hinnasta

Gitcoin (GTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gitcoin (GTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GTC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

