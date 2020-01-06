Origin (OGN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Origin (OGN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Origin (OGN) -rahakkeen tiedot Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform. Virallinen verkkosivusto: https://www.originprotocol.com Valkoinen paperi: https://www.originprotocol.com/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 Osta OGN-rahaketta nyt!

Origin (OGN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Origin (OGN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 47.63M $ 47.63M $ 47.63M Kokonaistarjonta: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Kierrossa oleva tarjonta: $ 673.57M $ 673.57M $ 673.57M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 99.68M $ 99.68M $ 99.68M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.2226 $ 5.2226 $ 5.2226 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 Nykyinen hinta: $ 0.07071 $ 0.07071 $ 0.07071 Lue lisää Origin (OGN) -rahakkeen hinnasta

Origin (OGN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Origin (OGN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OGN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OGN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OGN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OGN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OGN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Origin (OGN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OGN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OGN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Origin (OGN) -rahakkeen hintahistoria OGN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OGN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OGN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OGN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OGN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OGN-rahakkeen hintaennuste nyt!

