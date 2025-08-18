Centrifuge (CFG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2684. Viimeisen 24 tunnin aikana CFG on vaihdellut alimmillaan $ 0.2657 ja korkeimmillaan $ 0.299 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CFG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.582033105119069, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.10013255729049877.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CFG on muuttunut -0.38% viimeisen tunnin aikana, -0.99% 24 tunnin aikana ja -16.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Centrifuge (CFG) -rahakkeen markkinatiedot
No.264
$ 151.37M
$ 151.37M$ 151.37M
$ 99.25K
$ 99.25K$ 99.25K
$ 182.51M
$ 182.51M$ 182.51M
563.97M
563.97M 563.97M
680,000,000
680,000,000 680,000,000
ETH
Centrifuge-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 151.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.25K. CFG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 563.97M ja sen kokonaistarjonta on 680000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 182.51M.
Centrifuge (CFG) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Centrifuge-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.002684
-0.99%
30 päivää
$ +0.0337
+14.35%
60 päivää
$ +0.1275
+90.48%
90 päivää
$ +0.0184
+7.36%
Centrifuge-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CFG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002684 (-0.99%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Centrifuge 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0337 (+14.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Centrifuge-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CFG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1275 (+90.48%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Centrifuge-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0184 (+7.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Centrifuge (CFG)?
Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.
Centrifuge on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Centrifuge-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista CFG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Centrifuge-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Centrifuge-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Centrifuge-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Centrifuge (CFG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Centrifuge (CFG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Centrifuge-rahakkeelle.
Centrifuge (CFG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CFG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Centrifuge (CFG) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Centrifuge:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Centrifuge MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.