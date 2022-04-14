Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Haedal Protocol (HAEDAL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen tiedot Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.haedal.xyz/ Valkoinen paperi: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL Osta HAEDAL-rahaketta nyt!

Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 34.18M $ 34.18M $ 34.18M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 221.25M $ 221.25M $ 221.25M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 154.49M $ 154.49M $ 154.49M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Kaikkien aikojen alin: $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 Nykyinen hinta: $ 0.15449 $ 0.15449 $ 0.15449 Lue lisää Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen hinnasta

Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HAEDAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HAEDAL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HAEDAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HAEDAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HAEDAL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HAEDAL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HAEDAL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen hintahistoria HAEDAL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HAEDAL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HAEDAL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HAEDAL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HAEDAL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HAEDAL-rahakkeen hintaennuste nyt!

