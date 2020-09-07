Alchemy (ACH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Alchemy (ACH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Alchemy (ACH) -rahakkeen tiedot Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://alchemypay.org/ Valkoinen paperi: https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d Osta ACH-rahaketta nyt!

Alchemy (ACH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Alchemy (ACH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 200.71M $ 200.71M $ 200.71M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.40B $ 9.40B $ 9.40B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 213.50M $ 213.50M $ 213.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00133775 $ 0.00133775 $ 0.00133775 Nykyinen hinta: $ 0.02135 $ 0.02135 $ 0.02135 Lue lisää Alchemy (ACH) -rahakkeen hinnasta

Alchemy (ACH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Alchemy (ACH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ACH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ACH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ACH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ACH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ACH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Alchemy (ACH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ACH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ACH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Alchemy (ACH) -rahakkeen hintahistoria ACH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ACH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ACH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ACH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ACH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ACH-rahakkeen hintaennuste nyt!

