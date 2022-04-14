ONYXCOIN (XCN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ONYXCOIN (XCN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ONYXCOIN (XCN) -rahakkeen tiedot Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN. Virallinen verkkosivusto: https://onyx.org Valkoinen paperi: https://onyx.org/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xA2cd3D43c775978A96BdBf12d733D5A1ED94fb18 Osta XCN-rahaketta nyt!

ONYXCOIN (XCN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ONYXCOIN (XCN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 443.70M $ 443.70M $ 443.70M Kokonaistarjonta: $ 48.40B $ 48.40B $ 48.40B Kierrossa oleva tarjonta: $ 34.77B $ 34.77B $ 34.77B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 617.73M $ 617.73M $ 617.73M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.79999 $ 0.79999 $ 0.79999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000703834566724479 $ 0.000703834566724479 $ 0.000703834566724479 Nykyinen hinta: $ 0.0127623 $ 0.0127623 $ 0.0127623 Lue lisää ONYXCOIN (XCN) -rahakkeen hinnasta

ONYXCOIN (XCN) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten XCN-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. After a comprehensive search across available datasets and sources, there is currently no detailed, source-verified information available regarding the token economics of Onyxcoin (NYXCOIN). Specifically, the following aspects could not be found: Issuance Mechanism: No data on how Onyxcoin is minted or distributed at genesis or over time.

No data on how Onyxcoin is minted or distributed at genesis or over time. Allocation Mechanism: No official breakdown of token allocations to team, investors, community, ecosystem, or other categories.

No official breakdown of token allocations to team, investors, community, ecosystem, or other categories. Usage and Incentive Mechanism: No published details on how the token is intended to be used within the ecosystem, nor on incentive structures for holders or participants.

No published details on how the token is intended to be used within the ecosystem, nor on incentive structures for holders or participants. Locking Mechanism: No information on whether tokens are subject to vesting, lockups, or other restrictions.

No information on whether tokens are subject to vesting, lockups, or other restrictions. Unlocking Time: No unlock schedule or vesting timeline is available. Table: Onyxcoin Token Economics Overview Aspect Information Available? Details/Notes Issuance Mechanism ❌ No data found Allocation Mechanism ❌ No data found Usage/Incentive ❌ No data found Locking Mechanism ❌ No data found Unlocking Time ❌ No data found Analysis & Implications Transparency: The absence of public, verifiable information on Onyxcoin’s token economics is a significant gap. For investors, users, and ecosystem participants, understanding these mechanisms is critical for assessing the project’s sustainability, fairness, and long-term value proposition.

The absence of public, verifiable information on Onyxcoin’s token economics is a significant gap. For investors, users, and ecosystem participants, understanding these mechanisms is critical for assessing the project’s sustainability, fairness, and long-term value proposition. Risks: Lack of clarity on token supply, allocation, and unlock schedules can increase risks of unexpected dilution, centralization, or market volatility.

Lack of clarity on token supply, allocation, and unlock schedules can increase risks of unexpected dilution, centralization, or market volatility. Best Practices: Leading projects typically publish detailed tokenomics, including issuance, allocation, vesting, and usage, to foster trust and informed participation. Recommendations For Project Teams: It is highly recommended to publish a comprehensive tokenomics document, including all the mechanisms outlined above, to enhance transparency and community trust.

It is highly recommended to publish a comprehensive tokenomics document, including all the mechanisms outlined above, to enhance transparency and community trust. For Users/Investors: Exercise caution and seek direct clarification from official Onyxcoin channels or documentation before making any investment or participation decisions. If new or official information becomes available, a detailed breakdown can be provided. For now, the lack of data precludes a more in-depth or nuanced analysis.

ONYXCOIN (XCN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ONYXCOIN (XCN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XCN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XCN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XCN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XCN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ONYXCOIN (XCN) -rahakkeen hintahistoria XCN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XCN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XCN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XCN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XCN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XCN-rahakkeen hintaennuste nyt!

