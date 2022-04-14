Terra Classic (LUNC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Terra Classic (LUNC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Terra Classic (LUNC) -rahakkeen tiedot Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. Virallinen verkkosivusto: https://www.terra-classic.money Valkoinen paperi: https://classic-docs.terra.money Block Explorer: https://finder.terra.money/classic Osta LUNC-rahaketta nyt!

Terra Classic (LUNC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Terra Classic (LUNC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 337.42M $ 337.42M $ 337.42M Kokonaistarjonta: $ 6.49T $ 6.49T $ 6.49T Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.50T $ 5.50T $ 5.50T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 397.89M $ 397.89M $ 397.89M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00059231 $ 0.00059231 $ 0.00059231 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 Nykyinen hinta: $ 0.0000613 $ 0.0000613 $ 0.0000613 Lue lisää Terra Classic (LUNC) -rahakkeen hinnasta

Terra Classic (LUNC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Terra Classic (LUNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LUNC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LUNC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LUNC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LUNC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LUNC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Terra Classic (LUNC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LUNC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LUNC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Terra Classic (LUNC) -rahakkeen hintahistoria LUNC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LUNC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LUNC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LUNC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LUNC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LUNC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!