Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Zebec Network (ZBCN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tiedot ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders. Virallinen verkkosivusto: https://zebec.io/ Valkoinen paperi: https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU Osta ZBCN-rahaketta nyt!

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 431.47M $ 431.47M $ 431.47M Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 90.92B $ 90.92B $ 90.92B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 474.55M $ 474.55M $ 474.55M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0071973 $ 0.0071973 $ 0.0071973 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 Nykyinen hinta: $ 0.0047455 $ 0.0047455 $ 0.0047455 Lue lisää Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen hinnasta

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZBCN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZBCN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZBCN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZBCN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZBCN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZBCN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZBCN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen hintahistoria ZBCN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZBCN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZBCN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZBCN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZBCN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZBCN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!