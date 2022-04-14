Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tokenomiikka

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Zebec Network (ZBCN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tiedot

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Virallinen verkkosivusto:
https://zebec.io/
Valkoinen paperi:
https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 431.47M
$ 431.47M$ 431.47M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 90.92B
$ 90.92B$ 90.92B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 474.55M
$ 474.55M$ 474.55M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0071973
$ 0.0071973$ 0.0071973
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000692135609811539
$ 0.000692135609811539$ 0.000692135609811539
Nykyinen hinta:
$ 0.0047455
$ 0.0047455$ 0.0047455

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ZBCN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZBCN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ZBCN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZBCN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZBCN-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZBCN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Zebec Network (ZBCN) -rahakkeen hintahistoria

ZBCN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ZBCN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ZBCN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZBCN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.