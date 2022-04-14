Reservoir (DAM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Reservoir (DAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Reservoir (DAM) -rahakkeen tiedot Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). Virallinen verkkosivusto: https://www.reservoir.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.reservoir.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0FedbA9178b70e8b54e2Af08eBffcf28A1e5A43B Osta DAM-rahaketta nyt!

Reservoir (DAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Reservoir (DAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.04M $ 10.04M $ 10.04M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 199.99M $ 199.99M $ 199.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 50.18M $ 50.18M $ 50.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2356 $ 0.2356 $ 0.2356 Kaikkien aikojen alin: $ 0.051161924186859005 $ 0.051161924186859005 $ 0.051161924186859005 Nykyinen hinta: $ 0.05018 $ 0.05018 $ 0.05018 Lue lisää Reservoir (DAM) -rahakkeen hinnasta

Reservoir (DAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Reservoir (DAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DAM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DAM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Reservoir (DAM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DAM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DAM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Reservoir (DAM) -rahakkeen hintahistoria DAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DAM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DAM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

