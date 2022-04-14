Reservoir (DAM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Reservoir (DAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Reservoir (DAM) -rahakkeen tiedot

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies).

Virallinen verkkosivusto:
https://www.reservoir.xyz/
Valkoinen paperi:
https://docs.reservoir.xyz/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0FedbA9178b70e8b54e2Af08eBffcf28A1e5A43B

Reservoir (DAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Reservoir (DAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 10.04M
$ 10.04M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 199.99M
$ 199.99M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 50.18M
$ 50.18M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.2356
$ 0.2356
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.051161924186859005
$ 0.051161924186859005
Nykyinen hinta:
$ 0.05018
$ 0.05018

Reservoir (DAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Reservoir (DAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DAM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DAM-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Reservoir (DAM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DAM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Reservoir (DAM) -rahakkeen hintahistoria

DAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

DAM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.