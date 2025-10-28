ZirodeltaZDLT چیست

Zirodelta is a decentralized protocol built on the Solana blockchain, designed to innovate funding rate farming. It utilizes the $ZDLT token and an advanced trading bot to optimize arbitrage opportunities through automated, oracle-driven technology. The protocol aims to enhance trading efficiency and profitability for users in the decentralized finance (DeFi) space by capturing funding fees and converting market volatility into steady yields.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Zirodelta (ZDLT) امروز Zirodelta (ZDLT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ZDLT به واحد USD برابر است با 0.0022033 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ZDLT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0022033 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ZDLT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Zirodelta چقدر است؟ ارزش بازار ZDLT برابر است با $ 2.20M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ZDLT چقدر است؟ عرضه در گردش ZDLT برابر است با 999.91M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZDLT چقدر بوده است؟ ZDLT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00822159 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ZDLT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ZDLT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ZDLT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZDLT برابر است با -- USD . آیا ZDLT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ZDLT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZDLT مراجعه کنید.

