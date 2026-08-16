قیمت امروز YFSX

قیمت لحظه‌ ای YFSX (YFSX) در حال حاضر برابر با $ 1,142.56 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YFSX به USD برابر با $ 1,142.56 برای هر YFSX می‌ باشد.

توکن YFSX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,849,721 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.00K YFSX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YFSX در بازه‌ ای بین $ 1,141.9 (حداقل) و $ 1,239.49 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2,087.72 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 527.02 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YFSX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -12.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 288.65K رسیده است.

اطلاعات بازار YFSX (YFSX)

ارزش بازار $ 22.85M$ 22.85M $ 22.85M حجم (24 ساعته) $ 288.65K$ 288.65K $ 288.65K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.85M$ 22.85M $ 22.85M سرمایه در گردش 20.00K 20.00K 20.00K عرضه کل 19,999.0 19,999.0 19,999.0

ارزش بازار فعلی YFSX برابر است با $ 22.85M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 288.65K. عرضه در گردش YFSX برابر است با 20.00K، و عرضه کل آن 19999.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.85M است.