قیمت امروز Xyzverse

قیمت لحظه‌ ای Xyzverse (XYZ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XYZ به USD برابر با $ 0 برای هر XYZ می‌ باشد.

توکن Xyzverse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 99,687 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.13B XYZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XYZ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XYZ طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -19.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Xyzverse (XYZ)

ارزش بازار $ 99.69K$ 99.69K $ 99.69K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 187.23K$ 187.23K $ 187.23K سرمایه در گردش 6.13B 6.13B 6.13B عرضه کل 11,522,777,000.0 11,522,777,000.0 11,522,777,000.0

ارزش بازار فعلی Xyzverse برابر است با $ 99.69K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XYZ برابر است با 6.13B، و عرضه کل آن 11522777000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 187.23K است.