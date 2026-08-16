قیمت امروز xBONZO

قیمت لحظه‌ ای xBONZO (XBONZO) در حال حاضر برابر با $ 0.00854771 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.86% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XBONZO به USD برابر با $ 0.00854771 برای هر XBONZO می‌ باشد.

توکن xBONZO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 327,454 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 38.31M XBONZO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XBONZO در بازه‌ ای بین $ 0.00847127 (حداقل) و $ 0.00862645 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02689967 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00611874 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XBONZO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.21% و در هفت روز اخیر به میزان -6.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 77.68 رسیده است.

اطلاعات بازار xBONZO (XBONZO)

ارزش بازار $ 327.45K$ 327.45K $ 327.45K حجم (24 ساعته) $ 77.68$ 77.68 $ 77.68 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 327.45K$ 327.45K $ 327.45K سرمایه در گردش 38.31M 38.31M 38.31M عرضه کل 38,308,984.05174279 38,308,984.05174279 38,308,984.05174279

ارزش بازار فعلی xBONZO برابر است با $ 327.45K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 77.68. عرضه در گردش XBONZO برابر است با 38.31M، و عرضه کل آن 38308984.05174279 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 327.45K است.