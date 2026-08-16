قیمت امروز wrkr by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای wrkr by Virtuals (WRKR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WRKR به USD برابر با $ 0 برای هر WRKR می‌ باشد.

توکن wrkr by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 159,498 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B WRKR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WRKR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WRKR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -29.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 102.47 رسیده است.

اطلاعات بازار wrkr by Virtuals (WRKR)

ارزش بازار $ 159.50K$ 159.50K $ 159.50K حجم (24 ساعته) $ 102.47$ 102.47 $ 102.47 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 159.50K$ 159.50K $ 159.50K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی wrkr by Virtuals برابر است با $ 159.50K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 102.47. عرضه در گردش WRKR برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 159.50K است.