قیمت امروز Wrapped NCG

قیمت لحظه‌ ای Wrapped NCG (WNCG) در حال حاضر برابر با $ 0.00410745 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WNCG به USD برابر با $ 0.00410745 برای هر WNCG می‌ باشد.

توکن Wrapped NCG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,574,142 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 383.25M WNCG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WNCG در بازه‌ ای بین $ 0.00409491 (حداقل) و $ 0.0041524 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.01 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00388662 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WNCG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.48% و در هفت روز اخیر به میزان +0.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.66K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped NCG (WNCG)

ارزش بازار $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M حجم (24 ساعته) $ 13.66K$ 13.66K $ 13.66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M سرمایه در گردش 383.25M 383.25M 383.25M عرضه کل 383,253,503.59 383,253,503.59 383,253,503.59

ارزش بازار فعلی Wrapped NCG برابر است با $ 1.57M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.66K. عرضه در گردش WNCG برابر است با 383.25M، و عرضه کل آن 383253503.59 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.57M است.