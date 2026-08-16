قیمت امروز Wrapped GRX

قیمت لحظه‌ ای Wrapped GRX (WGRX) در حال حاضر برابر با $ 13.05 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WGRX به USD برابر با $ 13.05 برای هر WGRX می‌ باشد.

توکن Wrapped GRX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,614,674 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 244.78K WGRX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WGRX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 21.35 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 6.94 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WGRX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.11K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped GRX (WGRX)

ارزش بازار $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M حجم (24 ساعته) $ 9.11K$ 9.11K $ 9.11K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M سرمایه در گردش 244.78K 244.78K 244.78K عرضه کل 244,778.6891602664 244,778.6891602664 244,778.6891602664

ارزش بازار فعلی Wrapped GRX برابر است با $ 2.61M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.11K. عرضه در گردش WGRX برابر است با 244.78K، و عرضه کل آن 244778.6891602664 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.61M است.