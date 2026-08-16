قیمت امروز Wigger Pig

قیمت لحظه‌ ای Wigger Pig (PIGGER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 66.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PIGGER به USD برابر با $ 0 برای هر PIGGER می‌ باشد.

توکن Wigger Pig در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 76,940 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.61M PIGGER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PIGGER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00454289 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PIGGER طی یک ساعت گذشته به میزان +0.34% و در هفت روز اخیر به میزان +28.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Wigger Pig (PIGGER)

ارزش بازار $ 76.94K$ 76.94K $ 76.94K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 76.94K$ 76.94K $ 76.94K سرمایه در گردش 999.61M 999.61M 999.61M عرضه کل 999,608,935.512271 999,608,935.512271 999,608,935.512271

ارزش بازار فعلی Wigger Pig برابر است با $ 76.94K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PIGGER برابر است با 999.61M، و عرضه کل آن 999608935.512271 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 76.94K است.