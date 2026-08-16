قیمت امروز Vimen by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای Vimen by Virtuals (VIM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VIM به USD برابر با $ 0 برای هر VIM می‌ باشد.

توکن Vimen by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 98,213 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.81M VIM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VIM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00310709 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VIM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -34.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Vimen by Virtuals (VIM)

ارزش بازار $ 98.21K$ 98.21K $ 98.21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 98.21K$ 98.21K $ 98.21K سرمایه در گردش 999.81M 999.81M 999.81M عرضه کل 999,805,000.0 999,805,000.0 999,805,000.0

ارزش بازار فعلی Vimen by Virtuals برابر است با $ 98.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VIM برابر است با 999.81M، و عرضه کل آن 999805000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 98.21K است.