قیمت امروز VGX Token

قیمت لحظه‌ ای VGX Token (VGX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VGX به USD برابر با $ 0 برای هر VGX می‌ باشد.

توکن VGX Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 71,233 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 913.99M VGX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VGX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 12.47 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VGX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +44.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار VGX Token (VGX)

ارزش بازار $ 71.23K$ 71.23K $ 71.23K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 77.95K$ 77.95K $ 77.95K سرمایه در گردش 913.99M 913.99M 913.99M عرضه کل 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325

ارزش بازار فعلی VGX Token برابر است با $ 71.23K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VGX برابر است با 913.99M، و عرضه کل آن 916741574.5606325 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.95K است.