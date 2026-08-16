قیمت امروز Upscreener

قیمت لحظه‌ ای Upscreener (UPS) در حال حاضر برابر با $ 0.01672253 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UPS به USD برابر با $ 0.01672253 برای هر UPS می‌ باشد.

توکن Upscreener در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 70,235 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.20M UPS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UPS در بازه‌ ای بین $ 0.01653851 (حداقل) و $ 0.01757768 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.185291 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01188968 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UPS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.65% و در هفت روز اخیر به میزان -19.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.23K رسیده است.

اطلاعات بازار Upscreener (UPS)

ارزش بازار $ 70.24K$ 70.24K $ 70.24K حجم (24 ساعته) $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 86.96K$ 86.96K $ 86.96K سرمایه در گردش 4.20M 4.20M 4.20M عرضه کل 5,199,999.8349038735 5,199,999.8349038735 5,199,999.8349038735

ارزش بازار فعلی Upscreener برابر است با $ 70.24K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.23K. عرضه در گردش UPS برابر است با 4.20M، و عرضه کل آن 5199999.8349038735 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 86.96K است.