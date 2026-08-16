قیمت امروز TSHOT Token

قیمت لحظه‌ ای TSHOT Token (TSHOT) در حال حاضر برابر با $ 0.199107 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TSHOT به USD برابر با $ 0.199107 برای هر TSHOT می‌ باشد.

توکن TSHOT Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,871.33 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 117.88K TSHOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TSHOT در بازه‌ ای بین $ 0.192713 (حداقل) و $ 0.208621 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.46 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.096513 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TSHOT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -7.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 842.32 رسیده است.

اطلاعات بازار TSHOT Token (TSHOT)

ارزش بازار $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K حجم (24 ساعته) $ 842.32$ 842.32 $ 842.32 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.84K$ 16.84K $ 16.84K سرمایه در گردش 117.88K 117.88K 117.88K عرضه کل 84,572.25397373053 84,572.25397373053 84,572.25397373053

ارزش بازار فعلی TSHOT Token برابر است با $ 9.87K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 842.32. عرضه در گردش TSHOT برابر است با 117.88K، و عرضه کل آن 84572.25397373053 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.84K است.