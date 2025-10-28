قیمت لحظه‌ ای Trench Digger امروز برابر است با 0.050649 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TRENCH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TRENCH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Trench Digger امروز برابر است با 0.050649 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TRENCH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TRENCH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Trench Digger (TRENCH)

قیمت لحظه‌ ای 1 TRENCH به USD:

$0.050649
-2.10%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Trench Digger (TRENCH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:22:20 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Trench Digger (TRENCH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.04981376
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.051749
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.04981376
$ 0.051749
$ 0.524208
$ 0.03046267
--

-2.12%

+33.19%

+33.19%

قیمت لحظه‌ ای Trench Digger (TRENCH) برابر است با $0.050649. در 24 ساعت گذشته، TRENCH در بازه قیمتی حداقل $ 0.04981376 تا حداکثر $ 0.051749 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TRENCH برابر با $ 0.524208 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.03046267 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TRENCH در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -2.12% و در 7 روز گذشته +33.19% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Trench Digger (TRENCH)

$ 50.65K
--
$ 50.65K
1.00M
1,000,000.0
ارزش بازار فعلی Trench Digger برابر است با $ 50.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRENCH برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50.65K است.

تاریخچه قیمت Trench Digger (TRENCH) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Trench Digger به USD به میزان $ -0.00109945197892609 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Trench Digger به USD به میزان $ -0.0018285099 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Trench Digger به USD به میزان $ -0.0421377394 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Trench Digger به USD به میزان $ -0.19730326060418896 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00109945197892609-2.12%
30 روز$ -0.0018285099-3.61%
60 روز$ -0.0421377394-83.19%
90 روز$ -0.19730326060418896-79.57%

Trench DiggerTRENCH چیست

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

توکنومیکس Trench Digger (TRENCH)

درک، توکنومیکس Trench Digger (TRENCH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRENCH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Trench Digger (TRENCH)

امروز Trench Digger (TRENCH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TRENCH به واحد USD برابر است با 0.050649 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TRENCH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TRENCH نسبت به USD برابر است با $ 0.050649. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Trench Digger چقدر است؟
ارزش بازار TRENCH برابر است با $ 50.65K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TRENCH چقدر است؟
عرضه در گردش TRENCH برابر است با 1.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRENCH چقدر بوده است؟
TRENCH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.524208 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TRENCH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TRENCH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03046267 USD رسید.
حجم معاملات TRENCH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRENCH برابر است با -- USD.
آیا TRENCH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TRENCH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRENCH مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:22:20 (UTC+8)

