Trench DiggerTRENCH چیست

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings. Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term. Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

منبع Trench Digger (TRENCH) وب سایت رسمی

TRENCH به ارزهای محلی

توکنومیکس Trench Digger (TRENCH)

درک، توکنومیکس Trench Digger (TRENCH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRENCH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Trench Digger (TRENCH) امروز Trench Digger (TRENCH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TRENCH به واحد USD برابر است با 0.050649 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TRENCH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.050649 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TRENCH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Trench Digger چقدر است؟ ارزش بازار TRENCH برابر است با $ 50.65K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TRENCH چقدر است؟ عرضه در گردش TRENCH برابر است با 1.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRENCH چقدر بوده است؟ TRENCH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.524208 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TRENCH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TRENCH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03046267 USD رسید. حجم معاملات TRENCH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRENCH برابر است با -- USD . آیا TRENCH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TRENCH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRENCH مراجعه کنید.

